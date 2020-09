Coronavirus, calano nuovi casi Italia: 1.458 ma con meno tamponi

Roma, 13 set. (askanews) - Tornano a calare, ma con una netta diminuzione dei tamponi effettuati, i nuovi casi di coronavirus in Italia: 1.458 nelle ultime 24 ore, con altri 7 decessi. Secondo i dati del ministero della Salute la Lombardia ha nuovamente registrato il maggior numero di nuovi contagi, con 265 casi, seguono Emilia-Romagna e Lazio, entrambe con 143 casi e il Veneto con 142 nuovi casi.Sul totale nazionale di nuovi contagi va segnalato che, come spesso avviene nel fine settimana, è stato effettuato un numero inferiore di tamponi, 72.143 contro i 92.706 riportati ieri.Da inizio emergenza i casi totali di Covid-19 nella Penisola sono stati 287.753, con 9,8 milioni di tamponi, i decessi totali 35.610 e i guariti e dimessi 213.634. Attualmente, riporta ancora il minister della Salute, i positivi al Covid sono oltre 38 mila, di cui 36.280 in isolamento domiciliare, 2.042 ricoverati e 187 in terapia intensiva.