Coronavirus, Burioni: 'Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena'

Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute) - "Le ultime notizie mi portano a ripetere per l’ennesima volta l’unica cosa importante. Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena. Senza eccezioni. Spero che i politici lo capiscano perché le conseguenze di un errore sarebbero irreparabili". Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, commentando il caso del 38enne positivo al test del coronavirus, in prognosi riservata all'ospedale di Codogno.