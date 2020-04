Coronavirus, Brusaferro: mascherine non solo in ambienti chiusi

Roma, 27 apr. (askanews) - Le mascherine da 0,50 euro che il Governo ha preannunciato saranno vendute con prezzo calmierato vanno usate "in ambienti confinati" e non solo: lo ha spiegato il presidente dell'Istituo superiore di sanità Silvio Brusaferro in conferenza stampa alla Protezione civile.Le mascherine, ha detto Brusaferro, ha come "prima funzionalità ridurre o limitare l'emissione di droplet da parte di chi le porta" e dunque "proteggono soprattutto gli altri rispetto al nostro potenziale essere positivi".La mascherina va usata "in luoghi chiusi dove è difficile mantenere il distanziamento sociale, così come nei mezzi di trasporto, ma questo vale anche in alcuni ambienti aperti: se siamo da soli in mezzo al parco non serva, ma se invece aspettiamo alla fermata dell'autobus anche all'aperto può essere utile la mascherina. Va usata in tutte le occasioni in cui non riusciamo a mantenere il distanziamento".L'uso della mascherina, ha precisato Brusaferro, "non deve dare false sicurezze: lavaggio mani e distanziamento sono le misure più importanti, con la mascherina si riduce ulteriormente la probabilità di diffusione".