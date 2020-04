Coronavirus, Borrelli: non dobbiamo abbassare la guardia

Roma, 11 apr. (askanews) - "I dati di oggi indicano che non dobbiamo abbassare la guardia. Non a caso le misure di contenimento sono state prorogate, non abbiamo sconfitto il virus anche se siamo sulla strada giusta. Anche in Lombardia".Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, commissario all'emergenza coronavirus, in conferenza stampa, parla tranquillo, snocciola i dati del giorno su malati e deceduti, ma guarda al fine settimana di Pasqua, ai possibili spostamenti.Rispondendo poi alle domande dei cronisti spiegherà che "le misure che sono state adottate dal governo e che vengono prese ad esempio in tutta Europa e nel mondo, erano improntate al criterio della proporzionalità e dell'adeguatezza". Il riferimento è ai casi di Bergamo e Nembro ed al presunto allarme sottovalutato. "Nel momento in cui si è valutata l'esigenza di chiudere non si è chiusa solo la zona di Nembro e Bergamo ma tutta la Lombardia, il giorno dopo si è proceduta a una chiusura di tutta Italia. Le misure adottate sono state adottate in assoluta trasparenza", ha spiegato.E comunque sono stati superati in Italia i 100mila malati di coronavirus, sono 1.996 più di ieri, quando l'incremento era stato di 1.396; i guariti sono 2.079 più di ieri (32.534 in tutto); i morti 619 più di ieri, quando l'aumento era stato di 570 (19.468 in tutto). In sostanziale tenuta la curva nazionale, mentre in Lombardia aumentano di più i contagi (+1.544) e i morti (+273). Allarme a Milano, dove i nuovi casi sono 520, il doppio di ieri. "Anche in Lombardia siamo sulla strada giusta", dice però Borrelli. Dal comitato tecnico-scientifico, l'indicazione che i tempi per il vaccino saranno in questo caso "molto più brevi" e in autunno sarà fondamentale vaccinarsi contro l'influenza.In assoluto abbiamo alcune regioni più colpite di altre, i dati che oggi riscontriamo ci inducono a dire che non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo tenere questi comportamenti, non a caso sono state prolungate le misure. "Non abbiamo sconfitto il virus, bisogna adottare i comportamenti responsabili e credo che anche in Lombardia siamo sulla strada giusta per contenere la diffusione del virus".Pensando al domani ed alle cose da fare Borrelli spiega: "Anche oggi un gruppo di infermieri è stato portato a Bergamo, sono 88 persone che sono stati distribuiti tra le regioni del Nord maggiormente bisognevoli. Un altro gruppo raggiungerà l'Abruzzo e le Marche. È un'importante segno di solidarietà e generosità", ha aggiunto. "Per quanto riguarda le Rsa ce ne stiamo occupando già da diversi giorni, le sanità regionali stanno provvedendo ùa rinforzare il personale. Oggi una parte degli infermieri che abbiamo fatto partire sono arrivati alle Rsa", ha detto ancora.Forse allora bisogna pensare alle cose positive. "Sul conto corrente della protezione civile sono state raccolte a oggi donazioni per 116.995.123 euro, dei quali quasi 25 milioni già spesi per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e ventilatori", spiega Borrelli. "Oggi grazie ad un accordo tra Poste Italiane e Carabinieri sono state consegnate le prime pensioni a domicilio. È un esempio del gioco di squadra che fa la protezione civile". E quindi "ci è arrivata la notizia che alle porte di Roma è guarito un signore di 94 anni; credo che sia il messaggio più bello per fare gli auguri a tutti di una buona Pasqua e ringraziare coloro che stanno dando il loro contributo quotidianamente".