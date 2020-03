Coronavirus, Borrelli: in Italia 1835 contagiati, +258 da ieri

Roma, 2 mar. (askanews) - "Sono 66 le persone guarite, siamo a 149 persone guarite. I deceduti 18, 15 in Lombardia e tre in Veneto: quindi in totale sono 52. Il totale complessivo dei contagiati e ancora malati in Italia per coronavirus è 1835, 258 in più rispetto a ieri: lo ha detto il capo della protezione civile Angelo Borrelli."I dimessi e i guariti sono 149, di cui solo oggi 66; 52 in totale le persone decedute, 18 in più segnalate oggi di cui 15 in Lombardia e tre in Emilia Romagna. I casi totali, compresi i guariti e deceduti, dei contagi che si sono verificati in Italia è di 2036. I tamponi in totale effettuati sono 23345". Le tre regioni più colpite sono: Lombardia 1067 contagiati, Emilia Romagna 324, Veneto 271".