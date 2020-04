Coronavirus, Borrelli: +880 positivi, dato più basso dal 10 marzo

Roma, 7 apr. (askanews) - Sono 880 i nuovi casi di positivi al coronavirus in Italia il 7 aprile, l'aumento più basso dal 10 marzo. In calo anche i ricoverati. Le buone notizie arrivano dal consueto bollettino della Protezione Civile."Oggi si conferma una diminuzione del trend di crescita dei contagiati con un incremento complessivo delle persone contagiate di 3.039 rispetto ai ieri. Ad oggi il totale delle persone positive è di 94.067, con una crescita di soli 880 pazienti rispetto a ieri. È l'incremento più basso registrato dal 10 marzo scorso.In particolare i nuovi positivi sono 880, con una crescita giornaliera rispetto al giorno precedente che fa un balzo in negativo e per la prima volta si attesta sotto l'1%: +0,94% su ieri, rispetto a +2,13% (+1941 casi) tra lunedì e domenica.Sono 24.392 i guariti, 17.127 i deceduti, 135.586 casi totali. I numeri di guariti e decessi sono in linea con il trend degli ultimi giorni: i guariti sono 1555 più di ieri (+6,81%), i deceduti sono 604 in più (+3,66%), i casi totali 3039 in più (+2,29%). Ancora in calo i ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 3792, -106 su ieri (-2,72%).Per Giovanni Rezza, dell'Istituto Superiore di Sanità, comincia la fase di discesa: "Finalmente sembra di vedere una diminuzione del numero dei contagi. Finalmente dopo una fase di plateau, sembra esserci una discesa e la curva tende a flettere in basso. Siamo cauti, aspettiamo domani e dopodomani, prima di tirare un sospiro di sollievo".