Coronavirus: a Bologna tutti al parco

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAR - La bella e calda giornata di sole ha attirato centinaia di persone ai Giardini Margherita, uno dei parchi pubblici più grandi e frequentati dai bolognesi. I divieti sul Coronavirus e gli inviti a restare a casa non hanno fermato tanti giovani, ma non solo, che si sono ritrovati nei grandi prati a prendere il sole, a giocare a calcio, pallavolo, a fare jogging a gruppetti o semplicemente a chiacchierare, approfittando del clima primaverile. Come fosse un normale fine settimana di primavera. Alcune pattuglie della polizia girano, e gli agenti invitano i gruppi più consistenti a non assembrarsi. Ma le persone sono troppe, e in pochi hanno le mascherine. Non sono pochi neppure gli anziani seduti sulle panchine, e le famiglie con passeggini che si fermano a prendere il gelato. Ma la maggioranza sono gruppi di giovanissimi.