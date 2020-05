Coronavirus, annullato il Palio di Siena: 'Una decisione sofferta'

Roma, 14 mag. (askanews) - Il coronavirus ha fermato il Palio di Siena, annullate le carriere del 2020: ferma la corsa del 2 luglio come quella del 16 agosto. Una decisione storica per la giostra che si disputa dal 1644, e da allora non si era corso per la morte del Granduca di Toscana Federico II, per le due Guerre Mondiali ma anche il colera lo aveva fermato.La decisione è stata annunciata al termine della riunione in Palazzo Pubblico tra il sindaco di Siena Luigi De Mossi, il magistrato delle contrade Claudio Rossi, i Priori delle 17 contrade, il decano e il vice decano dei capitani."E' stata una decisione sofferta ma unanime. C'è stata la massima condivisione e c'è in tutti il massimo dispiacere. In queste condizioni non è possibile celebrare la Nostra Festa", ha detto il sindaco, sottolineando, anche con un messaggio su Facebook, che "il Palio è una festa di popolo e in questo momento, con queste condizioni non la si può vivere. Il controllo sul distanziamento sociale sarebbe impossibile. Avevamo tenuto una porta aperta, pensando di rimandare la decisione, ma adesso era arrivato il momento di scegliere: la città e i senesi hanno bisogno di certezze".Contrade e amministrazione d'accordo quindi: Piazza del Campo quest'anno non vedrà correre il Palio, tutto rimandato al 2021. La decisione verrà sottoposta a consiglio comunale, ma il sindaco ha spiegato che si tratta di un pro-forma, ormai la decisione è presa."Il lavoro continua - ha assicurato il sindaco di Siena - perché l'appuntamento è per il prossimo anno, e continua anche perché i cavalli hanno bisogno che la loro salute sia curata, tutti pensano alla salute dei cavalli solo quando vogliono attaccare il palio di Siena".