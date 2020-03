Coronavirus, Altroconsumo: con emergenza spesa in aumento del 18%

Roma, 28 mar. (askanews) - Con l'emergenza coronavirus, volumi di spesa in aumento nel nostro paese: più 17,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con punte del 105,9% per farine e miscele e 88,1% per le commodities, categoria che comprende alcol, ammoniaca e simili. Questa l'analisi di Altroconsumo in tempi di coronavirus.Rispetto a tutta l'Italia, in una zona circoscritta di Lombardia e Veneto i volumi crescono di meno, "soltanto" dell'11,6% mentre per quanto riguarda i prezzi "gli italiani fanno la spesa potendo contare su meno promozioni e minor scelta sugli scaffali".In conclusione, l'impennata di vendite registrata dall'inizio dell'emergenza coronavirus, nota Altroconsumo, non si traduce in un vantaggio per il consumatore, che sta spendendo mediamente di più per effetto di una limitata possibilità di scelta (di punto vendita e di prodotti a scaffale) e delle mancate promozioni. "Poiché fare la spesa è stato sempre considerato una delle necessità che permettono di uscire di casa, e l'apertura dei negozi è stata fin qui garantita, il consumatore ha di fronte due considerazioni. - si conclude - Sul fronte del risparmio è più sensato fare una quantità di acquisti 'normale' rispetto alla scorta, senza togliere la possibilità di acquistare i prodotti di prima necessità al prossimo in coda fuori dal supernercato".