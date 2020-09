Coronavirus, altri 15 morti e 1587 nuovi casi

Roma, 20 set. (Adnkronos) - E' di 15 morti il bilancio delle vittime con coronavirus nelle ultime 24 ore. Le cifre aggiornate sull'epidemia da Covid fanno registrare 1587 nuovi casi da ieri, che portano il totale a 44.098, mentre il numero complessivo delle vittime si attesta ora a 35.707. Sono 635 i guariti (in tutto 218.351), mentre aumenta di 7 unità il numero dei pazienti in terapia intensiva e ora si attesta a 222. Sono stati eseguiti 83.428 tamponi nelle ultime 24 ore, per un totale di 10.432.814.