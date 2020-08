Coronavirus, altri 13 morti e 347 nuovi casi

Roma 8 ago. (Adnkronos) - Calano i contagi di coronavirus, ma aumentano i morti. I nuovi casi sono 347 nelle ultime 24 ore per un totale di 250.103.Tredici le vittime sempre da ieri, il che porta il totale a 35.203. E' quanto emerge dall'ultimo report del Ministero della Salute consultabile sul sito della Protezione Civile. I guariti sono 305 nelle ultime 24 ore, il che porta il numero complessivo a 201.947. Solo due regioni sono a zero contagi da ieri, la Sardegna e il Molise.La situazione in ItaliaIn Lombardia altri 76 contagi e 3 vittime