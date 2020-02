Allarme coronavirus, in Italia 229 persone contagiate e 7 vittime. L'Oms: 'Molto preoccupati'

Salgono a sette le vittime in Italia per coronavirus. Il nuovo decesso è un 62enne di Castiglione D'Adda, nel lodigiano. Il bilancio dei morti sale così a 6 in Lombardia e 1 in Veneto. Il 62nne, informa la Regione in una nota, aveva già importanti compromissioni a livello cardiaco e renale ed era stato trasportato al Sant'Anna di Como dall'Ospedale di Lodi. Tra le vittime delle ultime ore anche un 84enne ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo - "una persona anziana con altre patologie" ha spiegato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a Radio anch'io su Radio Rai 1 - e un 88enne originario di Caselle Landi. Fino alle 18:00 di lunedì il bilancio registrava 229 persone contagiate. Secondo quanto comunicato dal commissario straordinario per l’emergenza, Angelo Borrelli, "non ci sono altri focolai".

Negativi i casi sospetti in Val d'Aosta

"Al momento non esistono casi di coronavirus, nemmeno sospetti, in Valle d'Aosta". I risultati degli esami sui tamponi effettuati su sei persone, eseguiti in un laboratorio di Milano e in un altro di Torino, sono infatti negativi. L'emergenza coronavirus è gestita da un'unità di crisi istituita dalla Protezione civile, con l'Usl della Valle d'Aosta e con la Centrale unica del soccorso.

Pronto un intervento su tutte le Regioni

Intanto il premier Giuseppe Conte prova a mettere ordine nel caos generato in tutta Italia dall'allarme per il Coronavirus. Spiega che all'origine di uno dei focolai c'è stata la gestione "di un ospedale" non in linea con i protocolli. E, ovviamente si tratta di un ospedale di una regione del Nord. Poi chiede anche ai presidenti delle Regioni fuori dall'area del contagio di non agire da soli, senza indicazioni da Roma. Ma le sue parole scatenano un putiferio e rompono il fair play che c'era stato finora anche con i governatori leghisti, riportando in primo piano lo scontro in atto con Matteo Salvini. "Conte usa parole quasi fasciste, evoca i pieni poteri, si dimetta", dice Riccardo Molinari a nome della Lega.

Spadafora, sì a partite a porte chiuse

Nelle aree interessate dall'emergenza Coronavirus le partite si disputeranno a porte chiuse. Lo ha detto il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora ai microfoni del Tg2 al termine del consiglio dei ministri. "Sono già in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima, inizialmente per la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, ora con questo dpcm abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. In queste regioni, resta il divieto di manifestazioni sportive, per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse". Spadafora ha sottolineato che il provvedimento "non è stato esteso al resto d'Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi".

Da Israele all'Irlanda, "evitate viaggi in Italia"

Da Israele all'Irlanda, passando per la Serbia, si moltiplicano i Paesi che sconsigliano viaggi nelle aree a rischio d'Italia nel pieno dell'emergenza coronavirus. Ma le frontiere dei Paesi confinanti per ora restano aperte e nessuno ha chiesto di sospendere Schengen, ha fatto sapere l'Ue. In questo contesto, "arrivare a condividere linee d'azione comuni" è l'obiettivo che Roma intende perseguire con i paesi limitrofi e per questo ha chiesto e ottenuto per domani un confronto con i ministri della Sanità degli Stati vicini.

Conte nel mentre istituisce un tavolo di coordinamento quotidiano tra governo e regioni nella sede della Protezione civile. L'obiettivo è anche prevenire episodi come quello della quarantena imposta in Basilicata agli studenti che tornano dal Nord. O della sua telefonata, a conferenza stampa in corso, al presidente delle Marche Luca Ceriscioli che stava per annunciare la chiusura delle scuole: il premier gli chiede di non farlo e il governatore, immediatamente, si adegua. Anche con i governatori del Nord, che fronteggiano il contagio, Conte sceglie la linea del filo diretto: su quel filo punta per tenere l'unita' nazionale contro il Coronavirus , mentre Matteo Salvini cannoneggia il governo. A tarda sera però i rapporti sembrano vacillare quando Conte dice che per governare l'emergenza il governo è pronto non solo, come annunciato dal ministro Francesco Boccia, a impugnare decisioni fuori asse delle regioni, ma anche a intervenire al loro posto in materia di sanità. "Un'idea irricevibile e per certi versi offensiva", dice il lombardo Attilio Fontana, che rivendica quanto fatto dalle Regioni e aggiunge che a questo punto inizierà a ricordare di aver avvertito il governo un mese fa dei rischi di contagio.

"Qualche risposta è mancata dal governo", attacca anche il ligure Giovanni Toti.

Gestione dell'emergenza deve cambiare

Si rompe così lo spirito da unità nazionale che aveva segnato finora la gestione dell'emergenza. Conte in serata annuncia anche un "tavolo con tutti i partiti" a Palazzo Chigi e spiega che inviterà Salvini. "Ma la smetta di speculare", aggiunge spazientito. Il leader della Lega era sembrato abbassare i toni, dicendosi pronto a collaborare con proposte e rispondere a una chiamata del premier. Ma in realtà non depone le armi, sposta solo un po' più in la', a emergenza placata, la richiesta di "dimissioni" di chi nel governo si è mostrato "incapace" perché "ha aspettato il morto per agire". "Non si comporta così un leader dell'opposizione", si indigna Conte. E a Salvini che dice di attendere una chiamata o un messaggio, il presidente del Consiglio replica che è pronto a mostrare un messaggio a lui inviato e le telefonate senza risposta.

Scuole e università chiuse

Chiuse tutte le scuole di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte ed Emilia Romagna: nelle sei regioni è prevista la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza". Chiusi asili e Università in Trentino Alto Adige: in Alto Adige, sino a domenica 2 marzo, saranno chiusi le strutture socio-educative, pubbliche e private, dedicate alla prima infanzia (asili nido e microstrutture aziendali). Inoltre, sempre nello stesso periodo, saranno sospese le attività didattiche presso Università, Scuola superiore di sanità "Claudiana" e Conservatorio "Monteverdi". In Friuli Venezia Giulia fino al 1 marzo compreso saranno sospese tutte le attività delle Università di Trieste e di Udine e della Scuola internazionale superiore di Studi avanzati del capoluogo giuliano. Sospesa anche l'attività didattica nelle Università piemontesi e nelle università genovesi. L'Università Campus Bio-Medico di Roma ha disposto il rinvio della prova di ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Annullate le manifestazioni pubbliche

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, assieme al ministro Speranza ha "firmato l'ordinanza con la quale vengono bloccate, Carnevale di Venezia compreso, tutte le manifestazioni pubbliche, private, la chiusura delle scuole e dei musei fino al primo di marzo". Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha deciso "la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico". Il teatro alla Scala di Milano ha deciso di sospendere "tutte le rappresentazioni a titolo cautelativo in attesa di disposizioni". Il Comune di Torino ha ordinato "la sospensione di tutte le manifestazioni sportive aperte al pubblico".

Rinviate nel Bolognese, all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) le prove, scritta e pratica, del concorso congiunto tra Azienda Usl di Bologna, Azienda ospedaliero universitaria di Bologna, Azienda usl di Imola e Istituto ortopedico Rizzoli per la copertura di posti a tempo indeterminato nel profilo di 'Collaboratore professionale sanitario infermiere' previsto per i giorni 25 e 26 febbraio. Il sindaco di Acerra (Napoli), Raffaele Lettieri, ha sospeso in via precauzionale la sfilata di carnevale e il concorso per la maschera più bella. Divieto di sbarco sull'isola di Ischia per i residenti in Lombardia e in Veneto, per i cittadini cinesi provenienti dall'aree dell'epidemia e per chi vi abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni, provvedimento poi revocato dal preferro di Napoli. E a Venezia il Patriarcato ha sospeso le messe 'incluse quelle del mercoledì delle Ceneri e quelle domenicali, alle liturgie e alle devozioni come la Via Crucis'. A Milano chiuso anche il Duomo "in via cautelativa" a causa del coronavirus almeno fino al 25 febbraio "in attesa di ulteriori e più dettagliate disposizioni da parte delle autorità competenti". Stop anche al carnevale di Ivrea.

Speculazione su mascherine e gel

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di "manovre speculative" su generi di prima necessità in relazione alle vendite a prezzi "folli", in particolare su piattaforme online, di gel disinfettanti e mascherine in questi giorni di emergenza Coronavirus. Il fascicolo al momento è a carico di ignoti ed è coordinato dagli aggiunti Tiziana Siciliano e Eugenio Fusco e la Gdf effettuerà un primo monitoraggio per gli accertamenti

L'Oms si dice molto preoccupata

L'Italia nel mentre diventa uno dei paesi più esposti all'emergenza Coronavirus, e l’Oms si dice molto preoccupata per la situazione. "Siamo profondamente preoccupati per l'improvviso aumento dei casi in Italia, Iran e Corea del Sud - ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus -. Al momento fuori dalla Cina ci sono 2074 casi in 28 Paesi e 23 morti. Dobbiamo prepararci ad una potenziale pandemia". A seguito degli sviluppi in Italia oggi arriverà, "in accordo con le autorità italiane", una missione congiunta dell'Ecdc e dell'Oms.

In Cina 6 province riducono l'allerta

Intanto in Cina la situazione resta grave ma si segnalano miglioramenti. Altre 71 persone sono morte nella giornata di ieri, portando così il bilancio totale dei morti a quota 2.663. Si registrano anche 508 nuovi contagi (per un totale di 77.658 dall'inizio dell'epidemia), ma ciò che fa ben sperare sono le persone guarite, ben 2.589. Nelle ultime ore il virus si è diffuso maggiormente nella provincia di Hubei, quella in cui per la prima volta si è manifestato il virus, mentre nel resto del Paese i dati sono in diminuzione per il quarto giorno consecutivo. Non tutti sembrano però fidarsi dei proclami, anche perché la mossa delle autorità locali segue l'invito rivolto ieri dal presidente Xi Jinping di un "ritorno ordinato" alle attività lavorative e produttive dopo la festività del Capodanno lunare, eccezionalmente prolungata per l'emergenza sanitaria.

Wuhan, epicentro del coronavirus , permette ai non residenti della città di partire se non hanno mostrato sintomi e non hanno mai avuto contatti con infetti: le nuove disposizioni delle autorità locali, diffuse oggi, allentano il blocco totale contro la diffusione dell'epidemia. In aggiunta, le persone non in quarantena che necessitano di trattamenti per malattie speciali possono anche loro partire in gruppi. Wuhan, capoluogo dell'Hubei con 11 milioni di abitanti, aveva sospeso i servizi di bus, metro, traghetti, aerei e treni in uscita dal 23 gennaio.