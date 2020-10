Coronavirus, +9338 casi e 73 morti nelle ultime 24 ore

Roma, 19 ott. (askanews) - Sono 9338 in nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore in Italia dove nonostante il sensibile calo di tamponi, si sono registrati 73 decessi. Da inizio pandemia i desessi salgono dunque a 36.616 E' quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute Iss. Attualmente sono positive 134.003 persone, più 7.766 rispetto a ieri. I dimessi/guariti, rispetto all'ultimo bollettino, sono 1498 in più, in totale 252.959.