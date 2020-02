Milano, 24 feb. (askanews) - "Il 90% dei casi di positività in Lombardia è nella zona tra Lodi, Cremona e Pavia". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, in conferenza stampa a Milano. La Regione ha comunicato che in Lombardia ci sono stati 172 positività, con 5 decessi. I tamponi effettuati, ha rivelato Gallera, sono stati 1.500.