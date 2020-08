Coronavirus, 642 nuovi positivi e 7 morti nelle ultime 24 ore

Roma, 19 ago. (askanews) - Brusco balzo in alto dei contagi nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del bollettino pubblicato su sito del ministero della Salute i nuovi casi di Covid-19 in Italia sono 642, a fronte però di un numero elevato di tamponi 71.095, 17.119 in più rispetto a ieri, quando l'aumento dei casi si era fermato a +403. Sette i nuovi decessi registrati, ieri erano stati cinque. Sono 35.412 in totale i deceduti dall'inizio della pandemia.Nelle ultime 24 ore si sono registrati 364 guariti-dimessi in più.In tutte le regioni italiane nelle ultime 24 ore si sono registrati casi di Covid-19, nessuna è rimasta immune. La regione con più nuovi casi, 91 è la Lombardia, 76 in Emilia Romagna, 75 nel Lazio, 59 in Veneto, 56 in Campania. Si superano i 40 casi anche in Sicilia, con 45. In Toscana 40. Balzo anche in Sardegna dove i nuovi casi sono 37.Sono in totale 866 le persone ricoverate con sintomi negli ospedali italiani, ieri erano 843. Nelle terapie intensive sono assistite 66 persone, 8 più di ieri. In isolamento domiciliare si trovano 14.428 persone, 240 più di ieri. Complessivamente gli attuali positivi sono 15.360, 271 più di ieri.