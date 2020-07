Coronavirus: 53 nuovi casi in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 10 LUG - Sono 53 i nuovi casi di Coronavirus emersi in Emilia-Romagna, di cui 41 persone asintomatiche. Sono 36 i positivi in provincia di Bologna, di cui 29 riconducibili al focolaio in Tnt, azienda della logistica. "Un comparto sul quale la Regione Emilia-Romagna intende intervenire rendendo obbligatori i test sierologici per tutti i lavoratori del settore da Piacenza a Rimini, avviando così una vasta operazione di prevenzione e tracciamento", si legge nel bollettino regionale. I nuovi sintomatici in regione sono 12: uno a Piacenza, uno a Reggio Emilia, cinque a Modena, tre a Bologna, uno a Ferrara e uno a Rimini. Nessun nuovo morto, 6 nuove guarigioni, 47 casi attivi in più, mentre restano stabili i ricoverati in terapia intensiva (10) e negli altri reparti (96).