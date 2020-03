Coronavirus, i pazienti non sono tutti uguali: le 5 categorie a seconda della gravità

I pazienti del coronavirus non sono tutti uguali. Cambia la situazione in cui si trovano e il grado di gravità. Possono essere suddivisi in cinque categorie, per ognuna delle quali vengono indicate la destinazione più opportuna e il trattamento da attuare. E' questo quanto contenuto nella sintesi del Rapporto Prima Linea Covid-19, pubblicato dalla Simeu, Società italiana della medicina di emergenza urgenza e redatto da alcuni dei direttori di Pronto Soccorso delle zone più colpite dal Coronavirus nel mese di febbraio 2020 in Italia, fra cui Lodi, Piacenza e Padova. Si tratta di documento che parte dalla raccolta e analisi dei dati clinico-epidemiologici delle prime tre Regioni colpite dal coronavirus, Lombardia, Emilia e Veneto, per passare alle modalità di individuazione dei casi sospetti, alle misure di profilassi attuate nei Dea "epicentro" del contagio, alle modalità di impiego di spazi, presidi e tecnologia e che termina con i percorsi diagnostico-terapeutici in dea e con la gestione dei flussi dei pazienti.

Coronavirus, controllo (Ansa)

Prima categoria

La prima categoria individuata è di chi ha febbre senza insufficienza respiratoria e con la radiografia del torace normale: in questo caso l'indicazione è l'auto-quarantena in attesa dell'esito del tampone.

Seconda

La seconda è di chi ha febbre con la radiografia del torace o l'emogasanalisi indicativi per il focolaio o per l'insufficienza respiratoria modesta: per loro è prevista l'ossigenoterapia o l'osservazione breve intensiva o il ricovero in degenza ordinaria.

Terza

La terza è di chi ha febbre con insufficienza respiratoria moderata-grave documentata dall'emogasanalisi: per loro, l'ossigenoterapia, la ventilazione meccanica a pressione positiva (Cpap), il ricovero in degenza ordinaria o la terapia subintensiva.

Quarta

La quarta categoria è per i pazienti che si trovano in insufficienza respiratoria con sospetta sindrome da distress respiratorio acuto (Ards) in fase iniziale o con polmonite complicata: per loro la terapia d'ossigeno, la ventilazione meccanica, l'intubazione orotracheale (Iot) e ventilazione invasiva, con ricovero in terapia subintensiva o in terapia intensiva.

Quinta

L'ultima categoria è per i pazienti che hanno un Ards all'esordio: per loro la Cpap o la Iot e la ventilazione invasiva con ricovero nelle stesse unità di terapia delle precedenti.

"Costituire Unità di crisi"

"In base all'esperienza raccolta - spiega Salvatore Manca, presidente nazionale Simeu - è necessario costituire in ogni ospedale una Unità di Crisi che includa il direttore del Pronto soccorso/Dea e che si riunisce giornalmente per il coordinamento di tutte le attività; attivare la funzione di bed-management su due livelli, una per l'area area critica e l'altra per i ricoveri ordinari".