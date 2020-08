Coronavirus, 479 i nuovi casi. Quattro le vittime

Roma, 16 ago. (Adnkronos) - Sono 479 i nuovi casi di coronavirus che portano il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza a 253.915. Sono i dati forniti dal Ministero della Salute e pubblicati sul sito della Protezione civile. Le vittime sono 4 nelle ultime 24 ore che portano il totale delle vittime a 35.396. SonoI positivi sono 327 in più di ieri. In totale i malati sono 14.733. Di questi 56 sono in terapia intensiva (uno in più di ieri) e 787 sono ricoverati con sintomi (23 in più di ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 36.807 tamponi, in calo rispetto ai 53.123 di ieri. Sono invece 146 i guariti nelle ultime 24 ore che portano il totale delle persone che hanno superato il virus a 203.786. Il bilancio dell'emergenza in Italia