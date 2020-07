Coronavirus, +379 nuovi casi. Solo la Valle D'Aosta è Covid-free

Roma, 31 lug. (askanews) - Si conferma l'aumento nel numero dei contagi da Covid-19 in Italia. Sono 379 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, ieri erano pochi di più 386, ma di cui 129 del focolaio in Veneto in un Centro di accoglienza a Treviso. Nove i decessi, a fronte dei 3 di ieri e 178 i guariti.La Valle d'Aosta è l'unica regione Covid-free nell'ultimo bollettino. A pesare anche oggi è comunque l'alto numero di nuovi contagi in Veneto, 117, sempre legati al focolaio di Treviso; segue la Lombardia con 77, 36 in Emilia Romagna,21 in Piemonte e 21 nel Lazio.Il governatore della Campania Vincenzo De Luca,durante la diretta Facebook del venerdì sull'aggiornamento della situazione coronavirus ha messo in guardia: "Noto nel Paese e in Campania un rilassamento generale che ha fatto emergere nuovi contagi. Ora è importante gestire questa fase di transizione visto che sono state aperte tutte le attività economiche: dobbiamo convivere con il Covid per altri 7-8 mesi se non vogliamo chiudere di nuovo tutto". Nella sua Regione si sono registrati 9 nuovi contagi nelle ultime 24 ore.