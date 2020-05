Coronavirus, 300 nuovi casi e 92 vittime. In calo i tamponi

Roma, 25 mag. (askanews) - E' di 55.300 attualmente positivi, 141.981 totale guariti, 32.877 totale deceduti, 230.158 casi totali il bilancio del bollettino di oggi della Protezione civile sull'emergenza coronavirus in Italia.In particolare, rispetto a ieri i positivi calano di 1.294 persone (-2,29%), i guariti aumentano di 1.502 (+1,07%), mentre i deceduti in più sono 92 (+0,28%).I "nuovi" casi giornalieri sul totale sono 300, mai così pochi dal 29 febbraio.Riguardo alle persone ricoverate, prosegue il calo delle terapie intensive (sono 541, -12 su ieri), mentre i ricoverati con sintomi sono 8.185 e 46.574 in isolamento domiciliare.I tamponi effettuati sono 3.482.253 (nuovi 35.241, in calo rispetto ai giorni scorsi: oltre 20mila in meno rispetto a quelli di ieri), su 2.219.308 casi testati (+20676).Il rapporto percentuale nuovi casi/nuovi tamponi è del 0,85%, in aumento rispetto ai giorni scorsi ma va tenuto conto il calo dei tamponi.La regione Sardegna ha comunicato un ricalcolo dei casi positivi a causa di due falsi positivi precedentemente inseriti e oggi sottratti dalla tabella.