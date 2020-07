Coronavirus, 276 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 12 morti

Roma, 10 lug. (askanews) - In Italia si registra un incremento di 276 casi positivi al coronavirus rispetto a ieri e 12 decessi, sempre nelle ultime 24 ore. Ieri il dato dei nuovi positivi si era fermato a +229. Continua a diminuire il numero dei ricoverati in ospedale e nelle terapie intensive. La Lombardia continua a registrare il maggior incremento di casi, +135 in un giorno, seguita da Emilia Romagna, +53, Lazio +23, Liguria + 15, Veneto +11 e Piemonte +10. Basilicata, Molise, Valle d'Aosta e Sicilia sono le uniche 4 regioni a contagio zero nelle ultime ore.I casi totali di Covid-19 dall'inizio della pandemia sono, ad oggi, 242.639. I casi identificati da attività di screening 20.560, i casi identificati grazie al sospetto diagnostico sono 222.079.Sono ricoverate in ospedale 844 (-27) sono ricoverati e nelle terapie intensive attualmente ci sono 65 pazienti (-4 rispetto a ieri). E' rimasto invariato, invece, il numero delle persone in isolamento domiciliare in Italia: 12.519. I positivi al coronavirus attualmente sono 13.428. Di questi, 8341 si trovano in Lombardia: 27 in terapia intensiva, 190 ricoverati e 8124 in isolamento domiciliare. In Emilia Romagna gli attualmente positivi sono 1113: 10 in intensiva, 96 ricoverati e 1007 in isolamento. In Piemonte i positivi sono complessivamente 1075: 9 in rianimazione, 193 ricoverati e 873 in isolamento. In Lazio i positivi sono 901: 13 in terapia intensiva, 197 ricoverati e 691 in isolamento domiciliare. Secondo il Bollettino quotidiano della Protezione Civile, il maggior numero di decessi - che salgono complessivamente a 34938 - avvenuti nelle ultime 24 ore, si è registrato in Lombardia, 6 morti, 2 in Piemonte e 2 in Veneto, e ancora un decesso in Liguria e uno nel Lazio.Sono invece 295 le persone dimesse/guarite dal Coronavirus nelle ultime 24 ore: complessivamente, dall'inizio della pandemia, sono 194.273 persone.