Coronavirus: 2 casi in Veneto

(ANSA) - PADOVA, 21 FEB - Altri due casi di coronavirus in Italia dopo i 6 in Lombardia: si tratta di due cittadini veneti che ai primi esami sono risultati positivi. I due sono già stati isolati in ospedale e si attendono ora gli esiti di un secondo test a cui sono stati sottoposti. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si è già sentito con il commissario per l'emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli. "Ora stiamo attendendo le seconde analisi dall'istituto Spallanzani" dice Zaia.