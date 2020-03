Coronavirus: 17.750 malati, 1.441 morti

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Sono 17.750 i malati di coronavirus in Italia, 2.795 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 21.157. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Le vittime del coronavirus in Italia sono arrivate a 1.441: in un solo giorno c'è stato un aumento di 175 morti, ma ieri erano stati 250. Le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus sono 1.966, 527 in più di ieri, ha detto Borrelli. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 1.518, 190 in più rispetto a ieri. Dei 17.750 malati complessivi, 8.372 sono poi ricoverati con sintomi e 7.860 sono quelli in isolamento domiciliare. I tamponi complessivi sono 109.170, oltre 74mila dei quali in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.