Coronavirus, 152 contagiati e 4 vittime. Il Nord Italia si ferma

Milano, 24 feb. (askanews) - Quarta vittima, la terza in Lombardia, per Coronavirus: si tratta di un uomo di 84 anni, che soffriva di altre patologie ed era ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.Sono 152 nel nostro Paese i casi accertati di contagio dopo la rapida escalation degli ultimi giorni. Le autorità locali e nazionali, sono immediatamente corse ai ripari mettendo in atto misure di contenimento nelle regioni del nord Italia colpite. Scuole e università chiuse in Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige. Divieto di allontanamento e di ingresso nelle aree 'focolaio' del virus e stop alle gite scolastiche in tutto il Paese. Stop al Carnevale di Venezia: sono 25 i casi in Veneto, di cui 2 a Venezia.Allarme anche nei Paesi confinanti: domenica sera le autorità austriache hanno bloccato due treni al Brennero per il sospetto di contagiati a bordo.In Romania è stata disposta la quarantena obbligatoria per tutte le persone in arrivo dalla Lombardia e dal Veneto o che nelle ultime settimane siano state nelle due regioni italiane.