Coronavirus, 1350 nuovi casi e 17 morti in Italia

Roma, 21 set. (askanews) - Sono 1350 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il quotidiano bollettino pubblicato dal ministero della Salute. I morti sono 17, arrivando a 35724 dall'inizio della pandemia.Sono 2.475 i pazienti ricoverati con sintimi, 232 in terapia intensiva, 42.372 in isolamento domiciliare.55.862 i tamponi fatti oggi.La Regione con il maggior numero di casi è la Campania (243), seguita da Lazio (198) e Emilia Romagna (116). La Basilicata ha registrato un solo caso nuovo, due la Valle d'Aosta.La Regione Abruzzo comunica che l'aggiornamento riportato fa riferimento a 3 giorni (sabato, domenica e lunedì).La Regione Sicilia comunica che dei 75 nuovi casi positivi di oggi, 21 sono ospiti della comunità "Biagio Conte" di Palermo.