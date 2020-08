Coronavirus, 1.444 nuovi contagi in Italia e 99.108 tamponi

Roma, 29 ago. (askanews) - Sono 1.444 (-18 rispetto a ieri) i nuovi casi di contagi del virus Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore in Italia, e i tamponi fatti sono stati 99.108 (+2043 rispetto a ieri), ancora in aumento con un nuovo record verso quota 100mila: lo rileva il bollettino quotidiano pubblicato sul sito del ministero della Salute. Ieri i nuovi casi registrati erano stati 1.462 a fronte di 97.065 tamponi fatti.Il numero totale dei contagi sale così a 266.853 casi dall'inizio dell'epidemia.Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore in Italia, mentre ieri erano stati nove. Il totale delle persone morte per Covid-19 in Italia è quindi 35.473.Le persone attualmente positive al Sars-Cov-2 in Italia sono 23.156, con un incremento registrato nelle ultime 24 ore di 121 persone. Delle 23.156 persone attualmente positive, 1.168 sono ricoverate in ospedale, (-10 rispetto a ieri); mentre sono ancora in aumento i ricoverati in terapia intensiva: sono 79 (+5 rispetto a ieri). Le restanti 21.909 sono in isolamento domiciliare (+126 rispetto a ieri).I dimessi-guariti registrano un incremento di 1.322, il totale arriva quindi a 208.224.Su 1.444 nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 289 sono stati registrati in Lombardia (il 20% dei nuovi casi), che quindi è la regione che fa registrare il maggior incremento. Segue la Campania con 188 nuovi casi, il Lazio con 171. Incrementi a tre cifre anche per Veneto (151) ed Emilia Romagna (149).In Sardegna, da cui sono stati segnalati molti casi di rientro dalle vacanze nelle altre regioni, come nel Lazio (il 40%), si registrano 70 nuovi casi. Nessuna regione a zero casi. Contagi a una cifra in Molise 2, Valle D'Aosta 4, Basilicata 5, Bolzano 9.