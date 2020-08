Coronavirus, 1.210 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Italia

Roma, 23 ago. (askanews) - Sono 1.210 i nuovi contagi da Sars-Cov-2 in Italia registrati nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino pubblicato sul sito del ministero della Salute. L'incremento porta così a 259.345 i casi totali dall'inizio dell'epidemia.E continua ad aumentare la curva dei contagi, dopo che ieri con 1071 nuovi casi era stata superata per la prima volta dalla riapertura post lockdown quota mille nei contagi giornalieri.Le persone decedute nelle ultime 24 ore per la Covid-19 in Italia sono sette, portando la quota dei decessi totali dall'inizio dell'epidemia a 35.437. Ed è un dato in aumento rispetto a ieri, quando i decessi accertati per nuovo coronavirus erano stati tre.Le persone attualmente positive sono 18.438, ancora in progressivo netto aumento: 935 in più nelle ultime 24 ore (ieri +825). I guariti-dimessi sono in totale 205.470, con un incremento di 267 (ieri erano 243 in più).Dei 18.438 attuali positivi, 971 persone sono ricoverate in ospedale, ieri erano 924, l'aumento quindi dei ricoveri è di 47 persone; in terapia intensiva oggi ci sono 69 persone, cinque in più rispetto a ieri. I restanti 17.398 sono in isolamento domiciliare.La Lombardia segna oggi il maggior incremento di contagi da coronavirus con 239 nuovi casi su 1.210 (il 19,75%), secondo il Lazio a 184 casi (ieri con 215 casi aveva segnato anche il record di casi), segue il Veneto con 145; ma con aumenti a tre cifre c'è anche al quarto posto la Campania con 138 seguita dall'Emilia Romagna con 127 nuovi casi. Al sesto posto la Sardegna con 81 nuovi casi. A zero resta solo la Valle d'Aosta, segue il Molise con un solo caso; incrementi a una cifra anche in Basilicata con 5 casi, provincia autonoma di Trento 3 casi, Calabria 8.A fronte di 1.210 casi in più di Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore sono stati fatti 67.371 tamponi, ieri erano stati fatti 77.674 tamponi, quindi 10.303 in meno.Il totale dei tamponi fatti in Italia dall'inizio dell'epidemia supera gli otto milioni, quota 8.007.637; 4.739.968 il totale dei casi testati. E su un totale di 259.34 casi di coronavirus accertati dall'inizio dell'epidemia, 226.810 sono stati individuati da sospetto diagnostico, 32.535 da screening.