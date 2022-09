Corona a processo attacca la polizia: "Prendete i veri criminali"

"La polizia che e' venuta non era quella che era stata chiamata dall'ambulanza, ma la solita polizia che mi aveva gia' arrestato nel 2018: siamo a Milano e quindi vogliono rompere i coglioni a Corona, devono smetterla! Ci sono tanti criminali, andassero a prendere gli altri criminali". Non si e' risparmiato nell'attaccare gli agenti, intervenuti nel marzo 2021 per riportarlo in carcere, Fabrizio Corona che oggi si e' presentato ancora una volta in Tribunale a Milano per l'ennesimo processo che lo vede accusato per danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per un tentativo di evasione. Fatti che risalgono a un anno e mezzo fa quando il giudice di Sorveglianza aveva deciso che l'ex agente fotografico doveva rientrare in carcere e lui aveva protestato ferendosi alle braccia, urlando contro la polizia e spaccando un vetro dell'ambulanza che era arrivata a prenderlo sotto casa e lo aveva in ospedale.