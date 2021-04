Come cambierà il coprifuoco nel mese di maggio: ecco il piano del governo

Per sollevare alle 23 l’asticella dell’orario del coprifuoco serviranno almeno due monitoraggi con la curva epidemiologica in discesa e un terzo che confermi l’abbassamento dell’indice di contagiosità. Questa la condizione – come si legge sul Corriere della Sera per l’allungamento di un’ora che la maggioranza avrebbe stabilito, realizzando il compromesso per modificare il decreto del 26 aprile.

Il 14 maggio

Il 14 maggio sarebbe poi la data fissata per sancire se le riaperture di bar e luoghi di spettacolo “abbiano influito sull’andamento dei contagi e soprattutto sulla tenuta delle strutture sanitarie”. Pare che sull’argomento le posizioni in ambito governativo siano contrastanti, come nella stessa Lega.

Il parere di Conte

"Se era opportuna la timida riapertura decisa? Ci sono tecnici ed esperti che analizzano i dati, chi siede nella cabina di regia ha tutte possibilità di valutare attentamente – osserva l’ex premier Giuseppe Conte - Il coprifuoco non può diventare un totem ideologico. Tutti vorremmo riaprire", sostiene il nuovo leader del M5S al Festival del Lavoro. "Non mi sento di partecipare al dibattito sulle riaperture", dice. Quanto al coprifuoco "immaginare di tenere questa misura quando ci sarà il caldo non è ragionevole" e a suo avviso "verrà rivista".

Toti: "I dati sembrano buoni"

"Il coprifuoco alle 23? "Spero che dal 3 maggio si possa iniziare a discuterne, i dati mi sembrano buoni", dichiara a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti. Come sta andando la vaccinazione degli over 80 nella sua regione? "Per gli over 80 ora siamo oltre il 70%", ha detto Toti.

Rimodulazione del decreto

Per rimodulare le misure del decreto si dovranno osservare i dati settimanali e soprattutto il risultato della campagna vaccinale nelle diverse regioni, spiega il quotidiano. La decisione sul coprifuoco tuttavia dovrà valere per tutto il Paese.

Doppio monitoraggio

Per venerdì è previsto il primo monitoraggio, ma particolarmente indicativo sarà il bollettino del 7 maggio. Nelle regioni gialle saranno infatti passate allora due settimane dal ritorno in aula in presenza del 70 per cento degli studenti, con gli affollamenti nei mezzi pubblici e lo stesso varrà per la maggior circolazione dei cittadini. Sarà inoltre utile tener conto che nel weekend del 1 maggio è prevedibile un affollamento nelle località di villeggiatura, nei ristoranti e nei bar. Anche se solo all’aperto.

La decisione

Sarà durante la settimana successiva che, convocata la cabina di regia, i rappresentanti della maggioranza dovranno decidere se spostare alle 23, o addirittura alle 24 – chiarisce il Corsera – l’orario del coprifuoco. Un orario che i salviniani e Fratelli d’Italia, con una parte di Forza Italia, vorrebbero addirittura abolire.

Intanto le regioni hanno fatto avere al governo i protocolli messi a punto per le attività che riprenderanno a partire da metà maggio.

Piscine e spiagge

Dal 15 maggio chi è in fascia gialla potrà tornare in piscina all’aperto e negli stabilimenti balneari. Da rispettare le distanze tra ombrelloni in maniera da garantire almeno 10 metri quadrati a postazione. Tra lettini e sdrai ci dovrà essere invece almeno un metro. Non ci dovranno essere giochi di gruppo e si potranno fare gli sport individuali rispettando le distanze. Sì al beach-volley e al beach-soccer ma seguendo secondo le regole indicate.

Bar e ristoranti

I ristoranti potranno dare il servizio al chiuso a partire dal 1 giugno (in zona gialla ovviamente) dalle 5 alle 18. Dovrebbe essere lo step intermedio prima della riapertura prevista per il 1 luglio di eventi, fiere e congressi – scrive il giornale – Questo però sempre tenendo sotto stretta osservazione la curva dei contagi per non veder tornare la situazione ndietro durante l’estate.