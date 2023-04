Coppia in auto finisce nel lago, morto un giovane

(ANSA) - TRIESTE, 01 APR - Un 29enne è annegato e una donna, di 24 anni, è ricoverata in ospedale, in ipotermia, assieme al poliziotto che ha cercato di salvarli. È il bilancio di un incidente stradale accaduto stamani attorno alle 5 a Porcia (Pordenone), nel lago della Burida, dove è finita l'auto con i due giovani a bordo. Secondo quanto ha raccontato la superstite ai soccorritori subito dopo l'incidente, la coppia - di nazionalità dominicana - stava litigando quando il giovane, alla guida, ha perso il controllo finendo contro un marciapiede e poi in acqua. La giovane è uscita dall'abitacolo, il fidanzato è rimasto imprigionato ed è morto annegato. (ANSA).