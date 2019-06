Giura di “non aver mai barattato la dignità e la professione con alcuno”. Nega di aver avuto “40 mila euro in cambio della nomina del procuratore di Gela”, circostanza che in effetti non si è poi mai verificata. Mette a disposizione il proprio conto corrente, “l'ho appena fatto con i magistrati di Perugia”. Dice che su di lui “è stata rovesciata una quantità inaudita di fango”. E comunque riuscirà a spiegare tutto, assicura, “lo devo ai miei figli, alla famiglia, ai magistrati italiani e a tutte quelle persone che hanno riposto fiducia in me”.

Un interrogatorio lungo un giorno e mezzo

Dopo un interrogatorio durato in pratica un giorno e mezzo, tutta la giornata di giovedì a Roma e ieri fino alle tre del pomeriggio davanti ai colleghi a Perugia, il pm romano Luca Palamara consegna ai giornalisti, con passione e molta disperazione, la sua versione dei fatti. In 48 ore, da essere uno dei magistrati più noti d'Italia, leader di Unicost, ex membro del CSM ed ex presidente dell'Anm, sostituto a Roma con buone possibilità di passare aggiunto, si ritrova ad essere “lo scandalo della magistratura”, il simbolo “del punto più basso raggiunto dalla toghe”. Oltre che indagato per una presunta brutta storia di corruzione dai contorni ancora poco chiari e proprio per questo abbastanza inquietanti. Già nota come “la battaglia finale per il controllo della procura di Roma”, “le mazzette al CSM”, “il mercato delle nomine” e via di questo passo con una ridda di titoli di giornali e servizi Tv che sembrano ignorare il fatto che è sempre pericoloso generalizzare quando si parla delle istituzioni perché significa indebolirle, svilirle e metterle alla berlina senza pensare agli effetti collaterali, l'inchiesta della procura Perugia ha scatenato un tale inferno politico e istituzionale che deve procedere il più velocemente possibile verso la verità. È necessario fugare o confermare il prima possibile quelli che oggi sono indizi e sospetti che rischiano di azzoppare senza ritorno la magistratura.

Tenere distinti i fatti

L’Anm cerca di tenere distinti i fatti: una cosa sono i fatti relativi alla presunta corruzione per cui sono indagati tre magistrati, due pm della Capitale – Palamara e Stefano Fava per i quali mercoledì 5 si riunirà la sezione disciplinare dell’Anm – e il consigliere togato Luigi Spina (da ieri autosospeso da ogni funzione consiliare); altra cosa sono le dinamiche correntizie che da sempre – sarebbe ipocrita negarlo – caratterizzano le scelte dei vertici dei vari uffici. Nel breve periodo il Csm dovrà nominare oltre centro magistrati ai vertici di tribunali e procure, caselle a volte delicate come possono essere le procure di Roma, più di tutte, Torino, e poi Brescia e Perugina. Naturale che ci siano consultazioni preliminari e contatti che non sempre sono spartizioni e lottizzazioni. Il problema è che dalle carte dell’inchiesta di Perugina, che per legge indaga sui colleghi della Capitale, emerge, secondo l’accusa, un piano, si spiega negli uffici della procura di Roma, “finalizzato non solo a condizionare quelle nomine ma, attraverso quest’ultime, a regolare conti interni nati da gelosie, vendette personali e finanche propositi di controllare l’attività dei giudici per gestire inchieste scomode”. In Sicilia, tra Gela e Siracusa, ma anche a Roma e a Perugia. Un quadro che, se confermato, “potrebbe configurare quasi l’eversione”. Un quadro che Palamara avrebbe smontato pezzo dopo pezzo nel suo lungo faccia a faccia con i pm umbri Mario Formisano e Gemma Miliani giustificando il tutto, al massimo, con qualche rancore personale e legittima ambizione.

L’uso del trojan

Perugia è da ieri senza procuratore capo visto che Luigi de Ficchy è andato in pensione come è già successo l’8 maggio a Roma quando Pignatone ha salutato i suoi quasi cento sostituti dopo sette anni incredibili che hanno scoperchiato il malaffare criminale e politico della Capitale. Incredibili perché la procura di Roma aveva scoperchiato sempre molto poco affidata negli anni per lo più a procuratori zelanti e poco coraggiosi. Sono stati Giuseppe Pignatone e il suo aggiunto Paolo Ielo ad inviare, ormai un anno fa, le carte ai colleghi di Perugia per verificare ed esplorare quello che stava emergendo intorno al ruolo e alla figura di Palamara, sostituto a piazzale Clodio in prestito al Csm fino a settembre 2018 quando poi è tornato nuovamente in procura a Roma. Il nome di Palamara emerge in quanto amico di Fabrizio Centofanti, manager romano, ex uomo delle relazioni istituzionali del gruppo Caltagirone, che ha da poco patteggiato una condanna in una brutta storia di corruzione giudiziaria che ha visto protagonisti due avvocati siciliani (Pietro Amara e Giuseppe Calafiore) che avevano creato una vasta rete di relazioni utile a condizionare le sentenze del Consiglio di Stato. A questo punto anche le nomine dei capi delle procure. Considerata la delicatezza degli indizi, i pm umbri decidono di non fare sconti al collega e di impiegare addirittura un trojan (meccanismo inviato allo smartphone che nei fatti si trasforma in cimice che ascolta tutto). Segno che i sospetti sono stati da subito inquietanti.

"Ha venduto la propria funzione"

I pm umbri scrivono che Palamara “ha venduto la propria funzione di consigliere del Csm dal 2014 al 2017”. Nelle carte ci sono indizi documentali che parlano di viaggi regalati, a Dubai, in Toscana e a Madonna di Campiglio con tanto di cenone di fine anno. Si parla di passaggio di danaro, ben 40 mila euro: ne parla, interrogato, l’ex toga Giancarlo Longo, poi condannato per corruzione, che Palamara avrebbe cercato di promuovere procuratore a Gela così come chiedevano i due avvocati che per questo lo avrebbero pagato 40 mila euro (la nomina fu stoppata da Mattarella). Soldi che Palamara nega tassativamente di aver ricevuto e che difficilmente potranno essere dimostrati. Ma quello che più inquieta dell’indagine sono le intercettazioni. Dialoghi che spiegherebbero la contropartita di quei regali. E il contesto dove la vendetta personale si mescolerebbe alla volontà di controllo di alcune procure chiave. In pratica Palamara, una volta consapevole (grazie alla soffiata di Spina che sta al Csm e poi del collega Fava che per primo aveva trovato il contatto, tramite carte di credito, tra Palamara e Centofanti), non solo rivendicava un ruolo di king maker nella nomina del nuovo procuratore di Roma (è in testa il pg di Firenze MarcelloViola ma la votazione finale è attesa intorno a metà giugno), ma avrebbe lavorato anche per condizionare la nomina del nuovo capo di Perugia e trovare così una persona amica che avrebbe potuto indagare sull’aggiunto Paolo Ielo colpevole di aver iniziato l’indagine su Palamara e, una volta sostituito Pignatone, certamente più solo.

"La rivincita"

I passaggi chiave per l’accusa sono racchiusi in alcune intercettazioni captate tra il 7 e il 16 maggio, un paio di settimane fa, quando viene a sapere che Fava ha presentato un esposto al Csm contro Ielo e Pigantone. In quei giorni Palamara, è la tesi dei pm umbri, sconvolto e preoccupato dalla notizia, voleva condizionare la nomina del nuovo procuratore di Perugia “per avere un capo sensibile alla sua posizione procedimentale e all’apertura di un procedimento fondato sulle carte che il pm Fava era intenzionato a trasmettere a Perugia proprio sull’operato di Pignatone e Ielo”. Il 7 maggio Palamara dice ad un collega: “ ma io non c’ho nessuno a Perugia, zero”. I due prendono in esame alcuni candidati e, una volta individuato quello più utile alla bisogna, Palamara osserva: “Ma chi glielo dice che deve fare quella cosa lì… che deve aprire un procedimento su Ielo, cioè di questo parliamo, non lo farà mai”. Il pm Fava assume così le fattezze dell’”angelo custode”. Sempre parlando con Spina, che lo aggiorna nel dettaglio su ciò che si sta movendo a palazzo dei Marescialli, Palamara dice: “Un angelo custode ce l’ho io, m’è spuntato Stefano (Fava, ndr) che è il mio amico storico”. E Spina: “E’ spuntato Stefano, e adesso si va fino in fondo”. Il 16 maggio “Fava consegna a Palamara documenti finalizzati a gettare discredito su Ielo”. Quello stesso giorno Spina dice: “Avrai la tua rivincita perché si vedrà che chi ti sta fottendo forse sarà lui a doversi difendere a Perugia per altre cose perché noi (la I° commissione del Csm, ndr) Fava lo chiamiamo”. E Palamara: “No, lo devi chiamare adesso perché che altrimenti mi metto a fare il matto”.

I parlamentari

Nelle 19 pagine del decreto di perquisizione si fa riferimento anche ad alcuni incontri che Palamara e Spina hanno avuto con alcuni deputati. Si tratta del magistrato Cosimo Ferri, leader di riferimento di Mi, e Luca Lotti (entrambi del Pd). Con loro Palamara, secondo gli investigatori del Gico della Finanza, avrebbe rivendicato un ruolo nella nomina, ancora non avvenuta, del nuovo procuratore di Roma. Incarico per cui la V Commissione del Csm si sarebbe espressa sul pg di Firenze Marcello Viola. In procura a Roma si fa notare che “Lotti, indagato a Roma per Consip, viene aggiornato sulla scelta del nuovo procuratore della Capitale”. Una coincidenza? Qualunque cosa sia, suona come minimo inopportuna.

La difesa di Palamara

Nel lungo faccia a faccia con i pm umbri, Palamara non ha rinnegato l’amicizia con Centofanti. “Ma è un rapporto di amicizia preesistente e risalente. Siamo usciti insieme e abbiamo passato del tempo insieme. Ma non accetto minimamente da chicchessia che si possa pensare che abbia ricevuto favoritismi, anche con riferimento ai viaggi, per dare in cambio qualsiasi favore”. Il magistrato è sicuro che potrà “continuare a fare a testa alta quello che ho fatto. Poi posso aver fatto errori ma mai e poi mai ho barattato in alcun modo l'imparzialità del mio giudizio, il mio essere magistrato ma soprattutto l'attività che ho svolto al Csm nell'interesse della magistratura intera, dei colleghi e nel pieno rispetto di tutte le istituzioni”. Da comprendere alcuni sfoghi verbali nati dalla preoccupazione per un’inchiesta che però Palamara dice di conoscere da settembre “quando già ne parlarono alcuni giornali”. Legittimo anche ambire all’incarico di aggiunto. Circa i politici, si tratta di “rapporti ordinari nell’ambito del ruoli istituzionali ricoperti negli anni”. Tra Csm e Anm “ho avuto in più occasioni incontri con i più svariati appartenenti al mondo politico di qualsiasi parte per questioni relative alle politiche della giustizia. Mai però queste discussioni hanno potuto interferire con la scelta dei capi degli uffici”.

Coincidenze, errori, ingenuità, leggerezza, svendita della propria funzione: qualunque cosa sia, occorre che le indagini arrivino presto alla conclusione dando risposte certe. La magistratura non può operare con questo verminaio sullo sfondo.