[Il caso] Contro il virus adesso tocca alla tecnologia. L’obiettivo è “R0= meno 1”, cioè l’arresto della diffusione del contagio

Anche nel giorno con il più alto numero di vittime dall’inizio della pandemia - 969 - è doveroso provare a pensare al “dopo”. A quando potremo immaginare un dopo. Ed è qui che la medicina scende a patti con la matematica e una serie di modelli di riferimento per combattere la guerra contro il coronavirus. L’obiettivo si chiama R con zero = meno 1. L’equazione, in questo caso, va letta così: “R con 0” - oppure R0 - è quello che per i tecnici dell’Istituto superiore della Sanità si chiama “coefficiente di contagio”, il numero di persone che in media ogni individuo infetto contagia a sua volta. Il dato è il risultato di una serie di parametri scientifici frutto dell’osservazione e dell’analisi di una mole di dati.

Crescita esponenziale

L’“erre con zero” di Covin 19 è stato calcolato pari a 2,5, ovverosia ogni individuo infetto, e non importa se ne è consapevole, arriva a contagiare 2-3 persone ciascuna delle quali ne infetta altrettante. Una crescita esponenziale, assai veloce. Un virus aggressivo. “Potremo immaginare di riaprire e ripartire quando il tasso di contagio - spiegavano ieri mattina il professor Locatelli e il professor Brusaferro, numero 1 e 2 dell’Istituto superiore di Sanità - sarà stabilmente inferiore a uno”. Ovverosia, R0= meno 1, meno di un contagio a persona. Adesso siamo ancora superiori a 1 e infatti la curva epidemiologica decresce intorno al 7-8 per cento. Ma siamo stati a 2,5 (la scorsa settimana cresceva ancora intorno al 14%), appunto, e in alcune zone del Paese (Lombardia, soprattutto) lo siamo ancora adesso. “E’ fondamentale che nelle regioni dove il virus cammina ma non corre - il centro e il sud Italia - R0 resti intorno a uno e non arrivi mai a 2,5” spiegavano ieri mattina i professori nel consueto approfondimento dei dati che l’Istituto offre due volte la settimana (martedì e venerdì). “Ed è per questo motivo - hanno aggiunto - che sarebbe una follia abbassare adesso le misure di distanziamento sociale che con grande spirito di sacrificio e responsabilità la quasi totalità dei cittadini italiani stanno osservando”.

La necessaria premessa prima della App

Senza questa necessaria premessa matematica, non sarebbe possibile spiegare perchè la comunità scientifica e anche il governo stanno lavorando a più non posso per mettere a punto la “famosa” applicazione digitale con cui tracciare gli italiani e mappare i percorsi del contagio per poter intervenire subito a isolarlo. Una semplificazione gergale lo definisce “metodo Corea del sud”. Dopo Huwan era stata Seul a condividere il triste primato dell’epidemia. Ma se a Huwan (Cina) hanno risolto dopo due mesi di lockdown quasi totale possibile solo perchè se una dittatura decide il popolo può solo obbedire, a Seul hanno risolto ancora prima e senza lockdown generale grazie ad un sistema assai più limitativo della privacy ma certamente meno dittatoriale: il tracciamento delle persone e delle rispettive condizioni di salute tramite alcune app scaricabili sul telefonino e connesse con una console di esperti che decide subito se, come e quando intervenire.

Le condizioni della Corea del sud non sono le stesse dell’Italia. A Seul il focolaio è scoppiato in una comunità religiosa ed è stato più facile rinfacciare e tracciare le strade prese dal virus, “infetti”, “guariti e non più contagiosi” e “suscettibili di contagio”, e bloccare il cammino del virus. In Italia Covin 19 è ormai andato in giro un po’ dappertutto (e su questo le valutazioni saranno fatte quando arriverà il benedetto dopo). Ma è solo dalla tecnologia che oggi dobbiamo e possiamo partire per provare ad immaginare nel breve un tentativo di ritorno alla normalità. Anche se è chiaro che nulla, dopo, sarà come prima. Almeno per molto tempo.

La call del Governo

Per questo martedì scorso il governo, il ministero per l’Innovazione guidato dalla grillina Paola Pisano, il ministro della Salute Roberto Speranza, il ministro dell’Università Gaetano Manfredi e il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli, hanno pubblicato sul sito del ministero dell’Innovazione una specie di gara pubblica assai più veloce e semplificata, con tempi contingentati (in questo caso tre giorni, si è chiusa giovedì alle 13) che si chiama Fast call. “Innova per l’Italia” - si legge sulla home page del ministero - è un programma che invita aziende, università, enti e centri di ricerca pubblici e privati, associazioni, cooperative, consorzi, fondazioni e istituti a fornire un contributo nell’ambito dei dispositivi per la prevenzione, la diagnostica e il monitoraggio per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus (SARS-CoV-2) sull’intero territorio nazionale”. Detto in altre parole, chiunque in Italia, dalle start up alle aziende più grosse, abbia idea di come si possa fare per non perdere di vista il virus e le vie misteriose del contagio in modo che la medicina possa intervenire per bloccarlo, si faccia avanti che lo Stato testa e poi mette in produzione. E’ un modo di procedere - diciamolo subito - figlio dell’emergenza e possibile solo per l’emergenza. Altrimenti una procedura del genere, in tempi normali, potrebbe durare mesi. La cabina di regia è quella di Invitalia il cui ad Arcuri è per l’appunto diventato da una decina di giorni il nuovo commissario, a fianco di Borrelli, per la gestione delle criticità da risolvere, appunto, con metodi e armi non tradizionali. La velocità è meravigliosa, specie in un Paese come l’Italia affogato di burocrazia e leggi inutili. Purtroppo, situazioni analoghe del passato sono andate a finire dritte in qualche procura della Repubblica. Speriamo che non sia così.

Fare presto

La call pare sia stata un successo. Avrebbero risposto più di 300 tra aziende e start up molte delle quali con app già pronte e testate. “Dobbiamo fare in fretta - ha detto la ministra dell'Innovazione Paola Pisano - il ministero della Salute si occuperà della telemedicina, noi faremo una short list delle app di data analytics”. Waler Ricciardi, consulente del ministro Speranza, ipotizza di essere operativi già “in 15-20 giorni. A quel punto potremo fare tampini mirati”. Eccolo il vero obiettivo: avere la mappa del contagio e poi fare tamponi mirati. A quel punto, solo a quel punto, sarà possibile contenere il virus. E provare a far ripartire l’Italia.

“Le app di tracciamento dei contatti - ha spiegato Pisano - hanno attirato molto l'attenzione, ma sono solo la punta dell’iceberg. Per il Paese è importante innanzitutto la raccolta dei dati, anche quelli comunicati in modo volontario e anonimizzato, come accade già in altre democrazie ad esempio gli Usa, dove i cittadini danno indicazioni sul loro stato di salute e si possono vedere le zone in cui salgono ondate anomale di febbre”. La app dovrà essere testata per valutare sopra quale soglia è statisticamente rilevante. A quel punto poi servirà la logistica. Il presupposto, il modello di riferimento, divide - sulla base di dati condivisi - la comunità in tre gruppi: i Suscettibili di contagio (S); gli Infetti (I) e i Recovered (R), cioè i guariti e non più contagiosi. L’acronimo è SIR. “Se dici ad una persona del gruppo S che è entrata in contatto con un soggetto infetto (I), dovrà chiamare il suo medico. Serve un call center e qualcuno dovrà poi fare il tampone. E’ l’unica strada per arrivare a R0= meno 1, cioè quando la diffusione si arresta da sola. L’obiettivo finale.