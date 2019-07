Contrabbando di prodotti alcolici rivenduti in nero: 23 arresti

Roma, 12 lug. (askanews) - Tredici arresti in carcere, 10 ai domiciliari e 2 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria: è il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Caserta, chiamata "Black Spirit", che ha colpito un gruppo criminale transnazionale che contrabbandava prodotti alcolici provenienti dal nord Europa e destinati alla vendita in nero in tutta Italia e in alcuni paesi Ue.Le 25 misure cautelari - emesse dal gip del Tribunale di Napoli Nord - sono state eseguite dalla GdF di Caserta con il supporto dei reparti di Napoli, Bassano del Grappa, Bra, Bologna, Brescia, Castelfranco Veneto, Grosseto, Lanciano, Lecce, Monza, Padova, Palermo, Roma e Trieste stanno eseguendo, su delega della Procura di Napoli Nord.Eseguite anche 40 perquisizioni in abitazioni e imprese nella disponibilità degli indagati ed il sequestro di beni per un valore complessivo di 80 milioni di euro.