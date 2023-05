Continental al Giro-E per una mobilità sempre più sostenibile

Roma, 30 mag. (askanews) - Mobilità sostenibile e sicurezza sono due importanti pilastri per Continental, parte integrante della strategia di sviluppo del Gruppo. Quest'anno, per la prima volta, Continental sponsorizza il Giro-E, manifestazione non competitiva che si corre, nei giorni e sulle strade del Giro d'Italia, in sella alle e-bike.Proprio su queste tematiche è intervenuto l'Ad Continental Italia, Alessandro De Martino: "Questa è un'occasione per parlare di ambiente e sicurezza in bici.

Partecipiamo con entusiasmo ed è anche una bellissima esperienza per i nostri clienti. Lavoriamo non solo per bici, ma anche per mezzi pesanti e camion perché vogliamo fornire sicurezza attiva e passiva, soprattutto vogliamo fornire soluzioni tecnologiche che non sia solo elettrico per l'ultimo miglio, ma anche idrogeno. Continua ricerca e sviluppo per dare al domani un futuro sostenibile". Protagonista e capitano della squadra Continental, Damiano Cunego professionista dal 2002 al 2018, vincitore del Giro d'Italia 2004, tre volte vincitore del Giro di Lombardia e di molte altre competizioni: "Essere capitano del Team Continental è stata una bellissima esperienza. Ho voluto ripeterla anche quest'anno e devo dire che mi sono divertito ancora di più". Una giornata fondamentale che ha permesso soprattutto di affrontare il tema della sicurezza e di come sia sempre più necessario far coesistere diversi tipi di veicoli su strada realizzando apposite infrastrutture.