Conti pubblici, Pm Roma indaga su diffusione bozza lettera Tria

Roma, 3 giu. (askanews) - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'inchiesta in merito alla denuncia presentata dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, per fuga di notizie, dopo la divulgazione di una bozza di lettera in risposta alle richieste di spiegazioni da parte della Commissione europea circa l'evoluzione del debito italiano nel 2018.Secondo quanto spiegato in una nota del Mef, nella denuncia si ipotizzavano i reati divulgazione di atti secretati e violazione di segreto d'ufficio.