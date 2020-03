La spesa si deve pur fare, ma ecco come comportarsi nei supermercati per evitare il contagio

Anche ai tempi del coronavirus si deve pur mangiare. A fare la spesa dunque non possiamo rinunciare. Il consiglio generale è quello di fare i nostri acquisti online ma per coloro che non hanno dimestichezza con l’e-commerce è bene ricordare che si può e si deve andare al supermercato solo se strettamente necessario e con l’ulteriore raccomandazione dell'Oms di non recarsi nei punti vendita se si ha febbre superiore ai 37,5.

La lista della spesa

Le misure di precauzione per contrastare la diffusione del Coronavirus non prevedono la chiusura di supermercati e negozi che vendono generi alimentari. Proprio per questo motivo questi sono i luoghi a maggior rischio di contagio. Allora per evitare di andare più del necessario nei punti vendita prima di uscire è bene preparare una lista con tutte le cose da comprare meglio se condivisa con le persone che vivono con noi in modo che a fare la spesa esca solo una persona per famiglia

Guanti e mascherina

Importantissimo poi prima di uscire di casa indossare la mascherina e i guanti. Questo per non contaminare i prodotti, soprattutto nel banco della frutta e della verdura. Inoltre per pagare è bene utilizzare la carta. Ma se non se ne possiede una ricordarsi sempre di non toccare soldi a mani nude, visto che sono tra le cose che circolano di più e passano di mano in mano. Quando si deve pagare alla cassa, è meglio continuare a indossare i guanti e comunque non toccare il denaro senza protezione.

Distanze di sicurezza

Altra cosa molto importante è mantenere sempre le distanze di sicurezza, molti supermercati fanno entrare solo un certo numero di persone alla volta per evitare assembramenti, ma se ci si reca in un supermercato che non attua questa misura è bene cercare di impegnarsi personalmente a mantenere le distanze. Magari armandosi di santa pazienza e aspettare in nostro turno a distanza, evitando di stare troppo vicini agli altri avventori

La spesa online

Molto meglio comunque sarebbe procurarsi la spesa ordinandola online. Da Conad, passando per Esselunga e Pam, tutte le principali catene hanno un sito internet dove poter acquistare cibo, detersivi e qualsiasi altro tipo di prodotto, stando comodamente seduti sul divano di casa. In prima linea ci sono Esselunga, Coop, Carrefour, Pronto Spesa (Crai), Basko, ma anche app e siti come i celebri Amazon ed eBay, Supermercato24 e Glovo. Alcuni di questi, come Esselunga e Carrefour, garantiscono la consegna gratuita a casa agli over 65 fino a Pasqua . Il pagamento avviene direttamente online oppure si può decidere di pagare alla consegna e in alcuni casi si può anche decidere l’orario. Solitamente la spedizione avviene nel giro di qualche giorno, ma in situazioni complicate come quelle che sta vivendo adesso l’Italia, la consegna può avvenire con qualche giorno di ritardo. Nulla di drammatico, l’importante è fare un ordine sostanzioso in modo da non dover effettuarne un altro nel giro di qualche settimane.