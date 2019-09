[La sentenza] Caso dj Fabo: la Consulta verso il sì al suicidio assistito. In determinate condizioni

Arriverà oggi nel pomeriggio la decisione della Corte Costituzionale sul diritto o meno di scegliere la buona morte. Se, quando e a quali condizioni è possibile l’eutanasia. Il Parlamento, ancora una volta, una volta in più in tredici lunghi anni, ha perso l ‘occasione di assumersi la responsabilità di discutere e decidere su un tema così pubblico e privato al tempo stesso, quindi politico. Un anno fa i giudici della Consulta, a cui la Corte d’Assise di Milano aveva chiesto di valutare la legittimità costituzionale oggi del reato di aiuto al suicido (art.580 cp, punito dai 3 ai 12 anni) di cui era imputato Marco Cappato per aver aiutato a morire dj Fabo, avevano chiesto al Parlamento di occuparsi della questione visti e considerati i valori etico-morali in gioco. I giudici avevano dato un anno di tempo. Passato invano.

Un anno passato invano

La parola dunque torna ai “giudici delle leggi” che hanno già fatto capire un anno fa il loro orientamento nell’ordinanza n.207 del 2018: “Prospettata incostituzionalità della norma vigente”. Non si può oggi - era il senso di quell’ordinanza - con l’evoluzione dei principi etici che per la salute devono tenere conto dei passi in avanti fatti dalla medicina e dalle cure che comprendono anche determinati macchinari, affidarsi all’articolo 580 del vecchio codice Rocco che unisce, con la stessa punibilità, due fattispecie così diverse: l’aiuto e l’istigazione al suicidio. Una cosa è aiutare una persona a morire, se te lo chiede autonomamente perché le sue condizioni di vita oggettive non sono più dignitose. Quello che ha fatto Marco Cappato con dj Fabo. Tutt’altra cosa, e lo si capisce anche senza profonde cognizioni giuridiche, è l’istigazione al suicidio. Per rispetto del Parlamento i supremi giudici lasciarono un anno di tempo perchè il legislatore prendesse provvedimenti. Quel tempo oggi è scaduto.

Le parole di dj Fabo

“Prova a legarti mani e piedi e a chiudere gli occhi e capisci come vivo”. Così spiegò, tra i rantoli, Fabiano Antoniani in arte dj Fabo nell’unica e ultima intervista della sua vita (sulla vicenda la sua compagna ha scritto un libro, sincero e toccante). Era il 22 febbraio 2017. Cinque giorni dopo quell’uomo di 43 anni, dal 2014 condannato da una prognosi irreversibile di paralisi totale e cecità, che aveva chiesto invano di poter “uscire da quella notte senza fine” e “scegliere di morire senza soffrire in Italia”, dette un morso ad un pulsante che iniettò nel suo corpo un liquido letale in una cameretta della clinica Dignitas in Svizzera. Accanto la fidanzata Valeria Imbrogno, la mamma e Marco Cappato, il politico Radicale, rappresentante dell’associazione Luca Coscioni, che lo aveva aiutato a trovare i contatti per arrivare fin lì.

Il processo a Cappato

Cappato si autodenunciò in procura a Milano. La procura, i pm Arduini e Siciliano, prima lo indagò per aver “aiutato e determinato altrui al suicidio” (art.580 cp) poi chiese di archiviarne la posizione perché “per chi è nelle condizioni di dj Fabo esiste il diritto al suicidio”. Furono parole importanti, rivoluzionarie, destinate a segnare un prima e un dopo, quelle usate dai pm per chiedere la chiusura del caso. “Il principio del rispetto – si può leggere nella richiesta ora, con altre disposizioni, agli atti della Consulta - della dignità umana impone l’attribuzione a Fabiano Antoniani e in conseguenza a tutti gli individui che si trovano nelle stesse condizioni di un vero e proprio diritto al suicidio attuato anche in via diretta mediante l’assunzione di una terapia finalizzata allo scopo suicidiario”. Il gip Luigi Gargiulo si mise di traverso e dispose l’imputazione coatta visto che “in Italia non esiste il diritto a una morte dignitosa e un giudice non può trasformarsi in legislatore perché introdurrebbe nell’ordinamento un diritto inedito” e, per di più, in una “materia che richiede un canone di precisione”. E’ stato, quello, un processo in cui la cronaca giudiziaria si è intrecciata come non mai con dolore, sofferenze, scelte private, alcune privatissime come il giudizio che solo ciascun individuo può dare circa la dignità o meno delle proprie condizioni di vita.

La pubblica udienza

Ieri mattina nell’aula della pubblica udienza della Corte Costituzionale, mentre giudici e avvocati combattevano nel linguaggio tecnico e freddo ma determinante della legge, era impossibile non “sentire”, ricordare, di nuovo le parole di dj Fabo che erano state protagoniste, con un video di due ore proiettato in aula, delle udienze del processo che il 14 febbraio 2018 si concluse chiamando in causa, appunto, i Supremi Giudici. Era giunta l’ora di valutare nuovamente rispetto ai principi costituzionali e ai passi avanti della medicina se l’articolo 580 del vecchio (1930) codice Rocco era ancora costituzionalmente valido. Nell’ordinanza n°207 del 2018, quella che concesse un anno al Parlamento per legiferare, la Consulta presieduta da Giorgio Lattanzi segnò i possibili confini. Del legislatore. E, in assenza di una nuova legge, anche della futura pronuncia. Quella che arriverà oggi.

L’ordinanza di un anno fa

Non si tratta di una generalizzata liberalizzazione dell’aiuto a morire. Però, visto che rispetto a quando fu scritta la Costituzione, la scienza e la medicina si sono evolute fino a situazioni all’epoca “inimmaginabili”, ecco che oggi “l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come unica via d’uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità alla persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare”. L’articolo 32 della Costituzione prevede infatti che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario e in nessun caso deve essere violato il limite imposto dal rispetto della persona umana”. Proprio in nome di questo principio nel 2017 il Parlamento ha potuto legiferare sul fine vita e prendere il rifiuto delle cure in nome della dignità e dell’autodeterminazione.

Le quattro condizioni

La Corte, comunque, in quell’ordinanza del 2018 aveva indicato quattro condizioni in presenza delle quali “l’aiuto al suicidio”, forse è meglio dire “il suicidio assistito”, il reato viene meno: la patologia deve essere “irreversibile”; causare “sofferenze fisiche o psicologiche assolutamente intollerabili” per il malato che sopravvive solo grazie a “trattamenti di sostegno vitale” ma è comunque "in grado di assumere decisioni libere e consapevoli”. Ieri i Supremi giudici sono ripartiti da qui. Hanno nuovamente ascoltato i difensori e l’avvocatura dello Stato ripetere più o meno le stesse cose di un anno fa. I legali di Cappato hanno evidenziato come “la dignità di morire non è diversa in alcune circostanze della dignità di vivere”. L’avvocatura dello Stato ha un po’ buttato la palla in tribuna : “Sul tema c’è bisogno di una legge, di una disciplina generale in materia per conciliare diverse situazioni e superare qualsiasi disciplina meramente casistica”. E’ talmente vero che da tredici anni il Parlamento non sa fare questa cosa. E troppi dj Fabo si sono dovuti arrangiare. La parola quindi ora ai giudici. Ai Supremi giudici.