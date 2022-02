Consulta: "E' inammissibile il referendum sull' eutanasia". Cappato: "Per noi è una brutta notizia”

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito che chiede di depenalizzare l'omicidio del consenziente. I 15 giudici della Corte costituzionale riuniti in camera di consiglio, hanno discusso solo dell'ammissibilità del quesito sull'eutanasia, e non anche degli altri referendum. In attesa del deposito della sentenza sull'eutanasia, l'Ufficio comunicazione fa sapere che la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, "a seguito dell'abrogazione, ancorché parziale, della norma sull'omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili".

Cappato: "Brutta notizia"

"Questa per noi è una brutta notizia. È una brutta notizia per coloro che subiscono e dovranno subire ancora più a lungo. Una brutta notizia per la democrazia". Lo ha detto Marco Cappato, dell'associazione Luca Coscioni, dopo la decisione arrivata dalla consulta. "Sull'eutanasia proseguiremo con altri strumenti, abbiamo altri strumenti. Come con Piergiorgio Welby e Dj Fabio. Andremo avanti con disobbedienza civile, faremo ricorsi. Eutanasia legale contro eutanasia clandestina".

Associazione Coscioni: "Sconfitta per la democrazia"

''E' una sconfitta per la nostra democrazia, per quel milione e 240mila cittadini che hanno firmato per avere il diritto di scegliere tramite un referendum che avrebbe chiamato il paese ad esprimersi con un sì o un no" dice all'Adnkronos l'avvocato Filomena Gallo, segretario dell'Associazione Coscioni. "Al momento nel nostro paese è possibile rifiutare trattamenti e procedere con la sedazione profonda o chiedere l'aiuto al suicidio in modo legale, solo l'eutanasia attiva è vietata a danno di malati che non potranno scegliere. Attiveremo tutti i percorsi possibili come sempre abbiamo fatto affinché si possa agire nella legalità anche senza questo referendum nel rispetto dei cittadini che vorrebbero scegliere''.

Welby: "Provo tanta tristezza"

"Provo tanta tristezza pensando alle persone più vulnerabili le cui richieste resteranno inascoltate. Io ero sicura che la Corte avrebbe deliberato a favore di questo referendum e sono rimasta molto delusa. Rimane l'ultima 'speranza' del Parlamento...Vorrei personalmente fare qualcosa per sensibilizzare al tema, non so ancora cosa". Così Mina Welby.

Salvini, dispiaciuto

"Sono dispiaciuto, la bocciatura di un referendum non è mai una buona notizia". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando la bocciatura del referendum sull'eutanasia legale da parte della Corte costituzionale.

Letta: “Ora legge sul suicidio assistito”

"La bocciatura da parte della Corte Costituzionale del referendum sull'eutanasia legale deve ora spingere il Parlamento ad approvare la legge sul suicidio assistito, secondo le indicazioni della Corte stessa". Lo scrive su twitter il segretario Pd Enrico Letta.

Conte: "Il Parlamento reagisca"

Il quesito referendario sull'eutanasia, anche se è stato dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale, impone una reazione del Parlamento. Lo ha sostenuto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. A giudizio dell'ex presidente del Consiglio "la grande partecipazione popolare sulla raccolta di firme, al di là della formulazione tecnica del quesito, impone all'intero Parlamento di sedersi con noi a discutere il progetto a firma Sportiello Provenza e tanti altri che è lì in discussione, ben costruito, ponderato e ben pensato"."Il Parlamento - ha sostenuto Conte - deve dare una risposta al Paese. Quelle firme non possono rimanere lì gettate al vento. Occorre una forte reazione del Parlamento. C'è l'imperativo politico morale e sociale di dare una risposta al Paese e alle tante persone che si trovano in quelle condizioni di difficoltà.