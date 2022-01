Consiglio d'Europa chiede a Mosca di liberare subito Navalny

(ANSA) - STRASBURGO, 27 GEN - "La Russia deve liberare immediatamente Alexei Navalny e lanciare un'inchiesta efficace e indipendente, in particolare rispetto ai servizi segreti del Paese". Lo chiede l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che dopo l'inserimento di Navalny nella lista dei terroristi e estremisti e l'arresto di suo fratello ha approvato con 86 voti a favore, 14 contrari e 5 schede bianche il rapporto "l'avvelenamento di Alexei Navalny" redatto dal parlamentare francese Jacques Maire (Alde). "La responsabilità di svelare tutta la verità sulla vicenda spetta a un solo paese, la Russia", ha detto Maire durante il dibattito, rispondendo cosi anche al collega russo Aleksandr Bashkin, che intervenendo aveva accusato le autorità tedesche di non voler fornire le informazioni richieste da Mosca, e quindi di ostacolare la ricerca della verità. "Con questo rapporto, ha detto Jacques Marie, sono stati messi dei punti fermi sul quanto successo, sul fatto che Navalny è stato avvelenato, che lo è stato con una sostanza prodotta solo nell'ex Unione Sovietica e in Russia". Ora, ha continuato, spetta a Mosca condurre l'inchiesta, che l'assemblea vuole rapida e idealmente in collaborazione con strutture internazionali. (ANSA).