La decisione del Cts: stop alla somministrazione del vaccino Astra Zeneca per gli under 60

La decisione era nell'aria ma ora è ufficiale: stop alla somministrazione del vaccino Astra Zeneca per gli under 60. "Il Cts ha raccomandato per le prime dosi di vaccinazioni di riservare le dosi di AstraZeneca per coloro che abbiano età uguale o superiore a 60 anni, per la fascia sotto i 60 anni c'è invece la raccomandazione per i vaccini a mRna. In questo contesto epidemiologico mutato il Cts in dialogo stretto con Aifa e le altre istituzioni sanitarie del paese, ha ritenuto opportuno rivalutare le indicazioni all'uso del vaccino AstraZeneca perchè essendo mutato lo scenario il rapporto tra benefici e potenziali rischi legati a trombosi rare cambia in funzione dell'età ma anche del mutato scenario" ha spiegato il coordinatore del Cts, Franco Locatelli alla conferenza stampa di aggiornamento sulla campagna vaccinale.

Locatelli: 1 italiano su 4 ha ricevuto intero ciclo vaccini

"Il 45% della popolazione ha ricevuto almeno una dose e quasi 1 su 4 ha ricevuto l'intero ciclo di vaccinazioni e ciò ha consentito di registrare tutta una serie di miglioramenti dei parametri epidemiologici e siamo a 600 posti di terapie intensive mentre ad aprile eravamo ad un numero 6 volte superiore" ha aggiunto il coordinatore del Cts.

Figliuolo: decisione su Astrazeneca avrà impatto su piano

"La decisione di somministrare Astrazeneca solo agli over 60 avrà qualche impatto sul piano" vaccinale ma "sono sicuro che fra luglio e agosto riusciremo a mitigare questo impatto" ha detto il Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, sottolineando che in ogni caso c'è la "sostenibilità logistica" per cambiare il piano.

Speranza: vaccinazione è strumento per chiudere questa stagione

"I buoni risultati sono l'effetto di una campagna di vaccinazione che sta procedendo molto bene nel nostro Paese e che è lo strumento per chiudere questa stagione. Crediamo fermamente nella scienza che ci ha offerto questi vaccini, e ringrazio gli italiani: siamo quasi a 1 italiano su 2 che ha ricevuto la prima dose ma dobbiamo ancora accelerare" ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza.

"Da governo indicazioni perentorie su vaccini"

"Le raccomandazioni del Cts sul vaccino saranno tradotte dal governo in modo perentorio e non solo come raccomandazioni" ha poi precisato il ministro Speranza.