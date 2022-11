Confalone (Novartis): 'Report sostenibilità ribadisce impegno oltre il farmaco'

Bergamo, 23 nov. (Adnkronos Salute) - "L'obiettivo del nostro primo report di sostenibilità è quello di consolidare e comunicare il nostro impegno per la salute a 360°, anche oltre il farmaco". Lo dichiara Valentino Confalone, Country president e amministratore delegato di Novartis Italia, a margine dell'incontro svoltosi nell'ambito della XXXIX Assemblea annuale di Anci in corso a Bergamo, durante il quale la multinazionale farmaceutica ha presentato il suo primo Rapporto di sostenibilità, realizzato in collaborazione con l'European Institute for Innovation and Sustainability, Comin & Partners, Obiettivo 5 e Open Impact.

"Le nostre persone, i pazienti, l'ambiente e le partnership con le istituzioni sono i 4 pilastri della nostra visione di una salute globale, per raggiungere la quale noi ci adoperiamo da sempre - sottolinea Confalone - Questo rapporto ci permette di definire un metodo di lavoro e di monitorare una serie di parametri che quantificano il nostro impatto globale per la salute, non solo quella del paziente ma anche quella del pianeta".

Caratterizzano la strategia di Novartis altri due elementi cruciali: l'accesso ai farmaci e la loro sostenibilità. Come evidenzia Confalone, "il nostro impegno e gli investimenti nel campo della ricerca non avrebbero senso se non fossero accompagnati da rapidità e semplicità di accesso ai farmaci".