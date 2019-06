Condannato il magistrato-professore: dichiarava di essere all'università ma era altrove

Condanna anche in Appello per il magistrato Alberto Cisterna, ex numero due della Procura Nazionale Antimafia e oggi Presidente della XIII Sezione Civile del Tribunale di Roma. La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna a un anno di reclusione con la sospensione della pena nei confronti del giudice per il reato di falso.

I fatti

La vicenda è quella delle lezioni presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, dove il magistrato insegnava presso la Facoltà di Giurisprudenza. Nell'anno accademico 2009-2010, Cisterna, secondo la Procura reggina, avrebbe attestato falsamente nel registro didattico dell'Università di avere svolto regolarmente lezioni anche in alcuni periodi del 2009 e 2010 mentre in realtà si trovava fuori da Reggio Calabria. Nell'anno accademico 2009-2010 il magistrato quindi avrebbe dovuto tenere lezioni universitarie, ma, in realtà si sarebbe trovato altrove.

Esattamente due anni dopo la sentenza di primo grado, dunque, viene ribadito il verdetto emesso dal giudice monocratico di Reggio Calabria, Valeria Fedele, che aveva avvalorato le indagini dei pm Beatrice Ronchi e Annamaria Frustaci.

Le indagini

Una conclusione cui il pm Ronchi, in quel periodo magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, sarebbe arrivata confrontando le celle telefoniche agganciate dal cellulare di Cisterna. Un monitoraggio avvenuto nell’ambito dell’inchiesta cui verrà sottoposto l’allora vice di Piero Grasso alla DNA, indagato per corruzione in atti giudiziari, sulla scorta delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Nino Lo Giudice, già boss dell’omonima cosca di ‘ndrangheta. In particolare, Cisterna avrebbe intrattenuto rapporti confidenziali con Luciano Lo Giudice, senza informare il procuratore nazionale antimafia. Non verrà mai provata alcuna dazione di denaro o altro patto corruttivo, per cui l’accusa verrà archiviata su esplicita richiesta della Dda di Reggio Calabria, ma il caso costerà a Cisterna il trasferimento dalla DNA al ruolo di giudice civile presso il Tribunale di Tivoli. Cisterna verrà poi indagato e assolto, anche in Appello, per il reato di calunnia nei confronti dell'allora dirigente della Squadra Mobile di Reggio Calabria, Luigi Silipo. In quella sede, Cisterna rispondeva per un esposto presentato nei confronti di Silipo, redattore di un'informativa sui presunti contatti tra l'ex numero due della Direzione Nazionale Antimafia e Luciano Lo Giudice, considerato l'anima imprenditoriale della storica famiglia di ‘ndrangheta.

Le testimonianze

Le indagini della Procura di Reggio Calabria, comunque, si avvarranno anche delle testimonianze degli studenti universitari negli anni sotto il focus investigativo: molti sono stati gli ex studenti della Mediterranea a riferire in Procura, depositando degli appunti, altri addirittura le registrazioni delle lezioni. A tenerle sarebbe stata invece Grazia Gatto, aiutante di Cisterna in quegli anni: proprio Grazia Gatto, co-indagata di Cisterna, confermerà la circostanza in sede di incidente probatorio, ricordando come in diversi casi abbia provveduto lei a tenere le lezioni, nonostante sul registro risultasse la presenza di Cisterna. "Soggetto non idoneo e non qualificato per lo svolgimento dell'attività didattica", la dottoressa Gatto, in possesso di una semplice laurea triennale conseguita all'estero e non riconosciuta come "cultore della materia" dal Consiglio di Facoltà. In alcuni casi, la Gatto avrebbe sostituito integralmente Cisterna che, come dimostrato dall’incrocio con tabulati e celle telefoniche, sarebbe stato addirittura lontano da Reggio Calabria, in altri casi il magistrato avrebbe svolto solo una parte minima dell'attività didattica prevista. Nel registro, depositato presso l'Ufficio di Presidenza dell'Università, non si farà alcuna menzione di tutto ciò.