Scuola, concorso per 32mila precari. Azzolina: "Si farà, ci sono le date". Ma il Pd: Meglio rinviarlo"

Neanche il tempo di annunciare la data tanto attesa, il 22 ottobre, ed ecco che il concorso per la Scuola da 32 mila posti riservato a docenti precari di medie e superiori con 3 anni di servizio finisce tra le polemiche. Finora è stato annunciato che le prove proseguiranno fino a circa metà novembre e che saranno pubblicate in dettaglio il 29 settembre in Gazzetta Ufficiale. E ancora, che si svolgeranno nel rispetto delle misure anti-Covid con divieto di ingresso per chi avrà più di 37,5 di febbre o sintomatologia di infezione respiratoria, così come di persone in quarantena. Ma arriva la richiesta di rimandare la selezione ed è scontro politico. E a chiedere il rinvio sono gli alleati di governo del M5S, i dem.

"Così si stressano le scuole"

E' stata Camilla Sgambato, responsabile per l'Istruzione dei Dem, a sintetizzare così le ragioni della richiesta di rinviare il concorso per precari della Scuola: "Fare ora la selezione significa stressare le scuole, che verranno private di molti docenti, i quali andranno a sostenere le prove del concorso". C'è poi proprio la questione degli esclusi perché finiti in quarantena: "Va cercata una soluzione, per esempio trovando un’altra data per questi candidati o facendo loro svolgere la prova tutti in una stessa scuola: sarebbe ingiusto non farli partecipare al concorso. L'ultima parola spetta alla ministra Azzolina". Ma il Pd chiede che il concorso venga rinviato a Natale.

La risposta in casa Cinque Stelle

Barbara Azzolina tira dritto e conferma la selezione pubblica. In casa M5S la risposta è netta: "Avremmo voluto far sì che si tenesse il concorso già lo scorso agosto". Poi il Covid-19 ci si è messo di mezzo, e così pure lo scontro fra i pentastellati, i Dem e Leu. Questi due ultimi chiedevano di fare una selezione solo per titoli, i Cinque Stelle hanno insistito per un concorso con test rapido a crocette, così come previsto dal decreto Scuola votato a dicembre 2019 dal Parlamento. Dal Miur arriva una nota di conferma che vuole rassicurare sullo svolgimento in sicurezza sanitaria: "Il Ministero ha lavorato nelle scorse settimane per garantire la distribuzione dei candidati nelle aule per tutto il territorio nazionale, procedendo al reperimento di tutte le postazioni necessarie. Ciò eviterà qualsiasi forma di assembramento dei candidati. Le istanze di partecipazione potevano essere inviate dall'11 luglio fino al 10 agosto scorsi. La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con il sistema informatizzato, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La durata è pari a 150 minuti. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 - che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 - sarà riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre".

Come si svolgerà il concorso, e cosa attendono i neolaureati

La selezione straordinaria pubblica per stabilizzare 32 mila precari (ma i candidati sono il doppio) avverrà mediante 5 domande a risposta aperta più un quesito per verificare la capacità di comprensione al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Comprese domande su metodologie didattiche e sulle tipologie di disabilità per chi concorre per il sostegno. Il tempo a disposizione sarà di 150 minuti e servirà un punteggio non inferiore a sette decimi per passare allo step successivo. E i neolaureati? Dovranno attendere la prova preselettiva che si terrà solo dopo la prima selezione del concorso straordinario, ma secondo quanto trapelato dal Ministero entrambe le prove si terrebbero entro l'anno.