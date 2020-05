Coronavirus, con cura plasma iperimmune mortalità ridotta dal 15 al 6 per cento

La mortalità dei pazienti curati con il plasma iperimmune è scesa dal 15 al 6 per cento: è questo il risultato della sperimentazione condotta dal Policlinico San Matteo di Pavia con l'Asst di Mantova e presentata dalla Regione Lombardia condotta su 46 pazienti. "All'inizio la mortalità nei pazienti in ventilazione assistita, ricoverati in terapia intensiva, era tra il 13 e il 20 per cento, circa 15 per cento di media, mentre con la cura con il plasma iperimmune è scesa al 6 per cento", ha spiegato Fausto Baldanti, direttore unita virologia del San Matteo di Pavia. Lo studio aveva tre obiettivi: diminuzione mortalità a breve in terapia intensiva, il miglioramento dei parametri respiratori e il miglioramento dei parametri legati all'infiammazione, e proprio sul primo obiettivo sono stati raggiunti i risultati più significativi.

La cura con il plasma ha catturato l’attenzione dell'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. "Da oggi lanciamo la banca del plasma iperummune - ha commentato -. Da qui ai prossimi giorni faremo un protocollo per la donazione del sangue e le modalità con cui deve essere fatto partendo dai tanti guariti che abbiamo. Tutte le nostre Asst richiameranno le persone da loro ricoverate affinché vengano a donare il plasma, dopo aver verificato livello immunità". Presentando la sperimentazione della cura con plasma iperimmune Gallera ha spiegato che l'obiettivo è "estendere in maniera ampia la sperimentazione" e quindi, oltre ai malati, "il secondo passo sarà quello dei donatori Avis, in particolar modo nelle aree più colpite, cioè Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona".

E un appello a donare il plasma iperimmune, quale arma contro la polmonite da virus Covid-19, è stato lanciato anche dall'Assessorato regionale umbro alla Salute e dal Centro regionale sangue. I donatori - è stato spiegato - devono essere guariti dall'infezione prodotta dal Covid-19 con due tamponi negativi, essere trascorsi almeno 14 giorni dall'esito del secondo test, avere un'età non superiore a 60 anni, non avere fatto trasfusioni di sangue e, per le donne, non aver mai partorito. "Il Centro regionale sangue d'intesa con l'Assessorato alla Sanità - spiegano l'assessore, Luca Coletto, e il direttore della struttura, Mauro Marchesi - ha aderito ad uno studio sperimentale multicentrico promosso dalla Regione Toscana per utilizzare a scopo terapeutico il plasma iperimmune di pazienti convalescenti e guariti dal Covid-19 sui malati con polmonite. La possibilità di ottenere immediatamente l'immunizzazione contro agenti infettivi somministrando anticorpi specifici contenuti nel plasma ottenuto dai soggetti guariti ha dimostrato una possibile efficacia in pazienti affetti da polmonite da Covid-19 e risultano già pubblicate esperienze preliminari incoraggianti".