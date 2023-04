Con l'auto nel torrente in piena, morto 81enne

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 03 APR - Un pensionato di 81anni è stato ritrovato morto nell'alveo del torrente Colagnati a Corigliano Rossano, in piena per l'incessante pioggia che ha colpito il territorio ionico. I familiari, che abitano nella zona rurale nei pressi del torrente, hanno lanciato l'allarme questa mattina quando non hanno visto rientrare l'uomo, uscito a bordo del suo fuoristrada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rintracciato l'auto precipitata nel torrente senza trovare nessuno a bordo. Il corpo è stato ritrovato successivamente poco distante dall'auto. Al momento sono in corso le fasi di recupero della salma. Sono intervenuti anche i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano e sul posto sin da questa mattina si è recato il sindaco Flavio Stasi. (ANSA).