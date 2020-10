Con auricolari suggerivano risposte a esame guida, 7 denunce

(ANSA) - TRIESTE, 24 OTT - Sotto le cuffie che i cittadini stranieri possono utilizzare per garantire la traduzione delle domande di esame nascondevano auricolari collegati a un telefono cellulare fissato con nastro adesivo al corpo, all'altezza della scapola. Attraverso il dispositivo venivano suggerite le risposte esatte. E' in questo modo che molti cittadini stranieri hanno superato l'esame di guida. A scoprire l'ingegnoso sistema sono stati i militari della Guardia di Finanza di Trieste, che, coordinati dalla Procura del capoluogo, hanno individuato una vera organizzazione e denunciato sette persone in stato di libertà per i reati di errore determinato dall'altrui inganno e falsità ideologica in atti pubblici. I militari hanno anche sequestrato sei patenti di guida, ottenute con questo sistema. (ANSA).