Indagati, imputati, trasformisti e riciclati: l’esercito di oltre 900 candidati che si contende la vittoria al Comune di Reggio Calabria

C’è di tutto. Indagati, imputati, trasformisti, riciclati, nostalgici del fascismo. Del resto, il numero di candidati – ben 914, in una città di 180mila abitanti – anima una giungla piuttosto variegata. Così, quindi, Reggio Calabria avanza nella marcia di avvicinamento al voto del 20 e del 21 settembre, quando sarà chiamata all’elezione del nuovo sindaco e al rinnovo del consiglio comunale.

Gli sfidanti

A sfidarsi, ben nove aspiranti alla carica di primo cittadino. Il favorito, sebbene in grave difficoltà, anche a causa della dilagante emergenza rifiuti, è l’uscente Giuseppe Falcomatà, candidato del Partito Democratico, che si ripresenta dopo che la pandemia da Coronavirus gli ha di fatto consegnato un anno in più di amministrazione. Dopo mesi di indugi, il centrodestra, alla fine, ha deciso di convergere sul burocrate in pensione Antonino Minicuci, scelto dalla Lega di Matteo Salvini e non digerito fino in fondo da Forza Italia. Sono loro i due favoriti per quello che dovrebbe essere un probabile (ma non scontato) ballottaggio. Dietro, altri sette candidati: dal docente Saverio Pazzano, candidato della sinistra radicale, passando per il medico Fabio Foti, candidato dei 5 Stelle, e poi i civici Fabio Putortì e la funzionaria della Prefettura, Maria Laura Tortorella, il docente Pino Siclari, del Partito Comunista dei lavoratori. Chiudono la rosa di aspiranti alla poltrona di Palazzo San Giorgio, il massmediologo Klaus Davi, che sta dando vita a una campagna elettorale “porta a porta” e l’ex assessore comunale Angela Marcianò, che i sondaggi danno in grande ascesa. In una campagna elettorale in cui il tema della legalità e della lotta alla ‘ndrangheta e alle sue connivenze è scomparso dal dibattito, le ultime settimane prima del voto stanno offrendo una battaglia senza esclusione di colpi, con molti schieramenti non hanno badato troppo a determinati requisiti nella formazione delle liste.

Candidati coinvolti in inchieste giudiziarie

Tanti i candidati coinvolti in inchieste giudiziarie, anche piuttosto gravi. Il caso più eclatante è quello della candidata a sindaco Angela Marcianò, un passato in Commissione con il procuratore Nicola Gratteri, ma al momento condannata in primo grado per abuso d’ufficio per l’assegnazione con affidamento diretto di un immobile di pregio – l’ex albergo Miramare – che la Giunta Falcomatà avrebbe effettuato a un amico personale del sindaco. Per quello stesso caso, lo stesso Falcomatà è attualmente imputato (avendo scelto il rito ordinario) insieme al suo fidato vicesindaco, Armando Neri, e all’assessore Giovanni Muraca. Neri e Muraca, peraltro, sono anche indagati, insieme al capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, Antonino Castorina, per le presunte pressioni sulle assunzioni che avrebbero fatto nei confronti della ditta romana Avr, che a Reggio Calabria si occupa della raccolta dei rifiuti. E sono tutti ricandidati.

I ricandidati

Così come sono ricandidati gli assessori Giuseppe Marino (con il Pd) e Nino Zimbalatti, entrambi coinvolti nel “Caso Miramare”. E poi, sono ricandidati anche Rocco Albanese e Filippo Quartuccio, esponenti del centrosinistra che sostiene Falcomatà e anch’essi coinvolti nell’indagine “Helios” sul ciclo dei rifiuti: Quartuccio arriverà persino a richiedere una promozione per il padre, operaio della Avr. Dal centrosinistra al centrodestra, le dinamiche, comunque, sono simili. E, infatti, ricandidato è anche Massimo Ripepi, uomo forte di Fratelli d’Italia, pastore di una comunità ultracattolica – “Pace” - e avvisato oralmente due volte per stalking dal questore di Reggio e sotto processo per diffamazione e danno di immagine nei confronti di una donna, un medico che frequentava proprio la comunità di cui è santone. Ancora più gravi le accuse nei confronti di Luigi Catalano, anch’egli candidato con il centrodestra: Catalano, già sindaco di un piccolo comune limitrofo a Reggio Calabria, fu coinvolto nell’inchiesta antimafia “Rifiuti 2”, ottenendo la prescrizione per il reato di turbativa d’asta.

Gli ex esponenti del “Modello Reggio”

Gruppo folto è anche quello rappresentato dagli ex esponenti del “Modello Reggio”, la stagione politica di centrodestra, targata Giuseppe Scopelliti, poi travolto dagli scandali giudiziari e finito in carcere, da governatore della Calabria, per la condanna definitiva intervenuta per le spese pazze messe in atto da sindaco reggino, che hanno portato il Comune allo scioglimento per infiltrazioni mafiose nel 2012 e sull’orlo del dissesto finanziario. In tanti, tantissimi, provano a rituffarsi in politica. Lo fanno soprattutto nelle file della Lega, di Forza Italia, di Fratelli d’Italia, ma anche di altre liste apparentemente civiche. Tra questi, l’ex consigliere comunale Peppino Martorano, fratello dell’avvocato Santo Alfonso Martorano, finito in carcere alcuni mesi fa per truffa e riciclaggio messi in atto tramite la sua azienda finanziaria. Martorano è candidato con la lista “Cambiamo” del governatore ligure Giovanni Toti, sbarcata in Calabria per via del rapporto con Minicuci, che ha prestato servizio a Genova negli ultimi anni. I rapporti del fratello di Martorano con ambienti vicini alla criminalità organizzata erano stati tra i motivi che avevano portato allo scioglimento del Comune per contiguità con la ‘ndrangheta. Dopo la decisione del Consiglio dei Ministri, Martorano fu pure dichiarato incandidabile. Ma, riabilitatosi, torna in pista. Così come l’ex consigliere comunale Giuseppe Eraclini, anch’egli dichiarato incandidabile dopo lo scioglimento, ma oggi nuovamente attivo politicamente e candidato nei ranghi di Forza Italia.

L'esercito dei trasformisti

Ma altrettanto corposo è l’esercito dei trasformisti, soggetti maestri del cambio della casacca. E’ il caso di Demetrio Marino, eletto nel 2014 con Forza Italia, poi passato negli anni con la maggioranza di centrosinistra e oggi candidato con Fratelli d’Italia. Percorso simile a quello di Emiliano Imbalzano, eletto nel 2014 con una lista civica di centrosinistra, ma oggi uomo forte in città della Lega, essendo salito sul carro di Salvini, quando il partito era avanzato vertiginosamente nei sondaggi. Eclatante è il caso di Saverio Anghelone: il padre Paolo è stato assessore comunale nella Giunta di Giuseppe Scopelliti. La sua candidatura, nel 2014, a sostegno di Falcomatà, quindi, aveva già destato scalpore. Nei successivi sei anni, però, Anghelone, peraltro attualmente imputato nel “Caso Miramare”, ha fatto di meglio (o di peggio): è diventato assessore comunale, arrivando finanche alla carica di vicesindaco, salvo adesso candidarsi con il centrodestra e, in particolare, con la lista di Toti. Oltre all’elenco dei candidati con problemi giudiziari da chiarire, la candidata a sindaco Marcianò, va inserita però anche in quello dei “trasformisti”. Con modalità particolari. Ex assessore della Giunta di centrosinistra di Falcomatà, verrà defenestrata per i dissidi con il primo cittadino, dopo essere anche riuscita a entrare nella Segreteria nazionale del Partito Democratico. Oggi sfida il sindaco Falcomatà con una coalizione indipendente o quasi. A sostegno della donna voluta da Renzi nel Pd nazionale, infatti, c’è il Movimento Sociale-Fiamma Tricolore, che lancia la sfida in una città che non ha mai fatto fino in fondo i conti con i rigurgiti del “Boia chi molla”.