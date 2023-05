Comunali: insediati i seggi elettorali

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Si insediano oggi i seggi elettorali in vista delle amministrative di domani e dopodomani. A partire dalle ore 16.00, i componenti dell'Ufficio si ritrovano nei locali del seggio, dove, sotto la guida del presidente, si procede all'insediamento dell'Ufficio, alla ricognizione dell'arredamento della sala della votazione, all'accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione e all'autenticazione delle schede di votazione. I seggi saranno aperti domani, domenica 14, dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 15, dalle ore 7 alle ore 15.

Subito dopo la chiusura dei seggi e il conteggio dell'affluenza inizierà lo spoglio delle schede. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci è previsto domenica 28 e lunedì 29 maggio. Saranno 6,3 milioni gli italiani che complessivamente potranno votare per eleggere il sindaco in 790 comuni, tra cui, domani e lunedì, 13 capoluoghi di provincia (Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso e Vicenza). L'eventuale turno di ballottaggio è previsto nei giorni di domenica 28 e lunedì' 29 maggio. Sette dei 13 capoluoghi sono attualmente governati dal centrodestra e cinque dal centrosinistra, mentre Latina è retta da un commissario prefettizio dopo la caduta, lo scorso anno, dell'amministrazione di centrosinistra guidata da Damiano Colletta. In Sicilia e Sardegna si vota il 28 e 29, in Trentino e Valle d'Aosta il 21. Il ballottaggio in Trentino e Valle d'Aosta è previsto per il 4 giugno, in Sicilia e Sardegna l'11 e 12 giugno. (ANSA). .