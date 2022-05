I comportamenti per evitare il diabete. I bambini fra i 5 e gli 11 anni ingrassati di 5 chili nell'ultimo anno

Innanzitutto, qualche numero: in Italia i diabetici sono 5 milioni e ne muoiono 73 al giorno. E poi per la cura del diabete si impiega l’8 per cento del budget del Servizio sanitario nazionale, 9 miliardi di euro, ma con le spese indirette si arriva a 20 miliardi. E c’è una regione, la Sardegna, in cui questi dati sono ancora più drammatici: i sardi sono la seconda popolazione al mondo per incidenza di diabete di tipo 1 e ogni anno nell'Isola vengono diagnosticati circa 120 nuovi casi nella fascia di età 0-14 anni; un bambino ogni 150 è affetto da questa patologia secondo i numeri della Società italiana di diabetologia pediatrica.

Solo la Finlandia al mondo ha numeri più alti, con varie motivazioni: certamente a contribuire a questi dati, quasi perfettamente sovrapponibili, è l’isolamento di entrambi i territori. E, in particolare per la Sardegna si è ipotizzata un’incidenza particolare di fattori ambientali, dai geni a una proteina del latte che avrebbe fatto da stimolo per favorire un problema di tipo autoimmune nelle persone vulnerabili geneticamente. Ma manca una risposta definitiva sulle motivazioni.

Insomma, in questo quadro, in Italia sette città - Milano, Roma, Bari, Bologna, Genova, Torino e Napoli- si sono impegnate a contrastare la diffusione del diabete nelle realtà urbane nell’ambito del progetto internazionale Cities Changing Diabetes, promosso dall’University College of London, dallo Steno Diabetes Center di Copenaghen e da Novo Nordisk, azienda farmaceutica in prima fila per la cura del diabete.

E proprio a Genova nei giorni scorsi c’è stata una conferenza che è stata uno degli appuntamenti internazionali più importanti sul tema, con la partecipazione, fra gli altri, di Andrea Lenzi, luminare di endocrinologia, presidente di Health City Institute e soprattutto presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della vita della presidenza del Consiglio dei ministri. In una parola, il numero uno del settore. Spiega Lenzi che, “se da un lato le città sono motore di crescita economica e innovazione, dall’altra sono alla base di disuguaglianze di salute, influenzando il modo in cui le persone vivono, mangiano, si muovono, tutti fattori che hanno un impatto sul rischio di sviluppare il diabete”.

I dati che snocciola Lenzi dicono tutto: “Oggi, il 65 per cento delle persone con diabete vive nelle aree urbane e questa percentuale supererà il 70 per cento nel 2040. Se da un lato le città sono motore di crescita economica e innovazione, dall’altra sono alla base di disuguaglianze di salute, influenzando il modo in cui le persone vivono, mangiano, si muovono, tutti fattori che hanno un impatto sul rischio di sviluppare il diabete”.

E proprio in questo quadro il programma Cities Changing Diabetes prevede un pentalogo, sottoscritto dalle sette città italiane aderenti: investire nella promozione della salute e del benessere, agire sulle determinanti sociali e culturali e impegnarsi per l’eguaglianza della salute, integrare la salute in tutte le politiche, coinvolgere le comunità per assicurare soluzioni di salute sostenibili, creare soluzioni di partenariato nei diversi settori. A Genova, se possibile, tutto questo è declinato a potenza “e non solo – scherza il sindaco Marco Bucci, che ha aderito con entusiasmo al programma, mettendo un suo fedelissimo come Luciano Grasso a presidente del comitato esecutivo del progetto declinato per Genova – perché io sono diabetico. Lo sono da sempre, ma so di esserlo da dodici anni, quando mi è stato diagnosticato”.

E qui sta il punto, il momento della diagnosi è spesso decisivo e troppo spesso arriva tardi o tardissimo: “Si fanno giustamente screening di massa per il tumore al colon retto, ma perché non si prova massivamente a diagnosticare il diabete per tempo?”. Le domande del sindaco Bucci, fra l’altro, hanno anche risposte amministrative, come evidenzia Stefano Anzalone, delegato allo Sport a Genova e consigliere regionale di Giovanni Toti, che pone l’accento sui casi di obesità, soprattutto giovanile: “Proprio per questo stiamo provando in ogni modo a incentivare l’attività fisica e promuovere comportamenti consapevoli, soprattutto nei giovani abituati a mangiare merendine e altre goloserie”.

E proprio qui sta il punto, come spiega Lenzi: “Per affrontare il diabete, le soluzioni non possono essere affidate solo alla sanità, ma devono coinvolgere tutti i settori dell’amministrazione, che non devono ragionare a comportamenti stagni, ma essere interdisciplinari nel promuovere corretti stili di vita”.

Sul taccuino, ad esempio, finisce persino la demografia, come tema decisivo ed è significativo che a farlo sia Massimo Nicolò che è il massimo luminare italiano sulla cura della retina, patologia spesso connessa anche al diabete. Ma Nicolò è anche molto altro, vicesindaco di Genova, assessore alla Salute dei cittadini e ai servizi civici e demografici e quindi analizza i dati sugli abitanti delle aree metropolitane alla luce delle ultime indicazioni Istat che danno molta importanza alle celle telefoniche e ad altri indicatori per capire, al di là dei residenti, quanti sono gli abitanti che insistono su un territorio, con un indice di correzione ben ponderato dagli statistici. E, come spiegato da Lenzi, il numero di abitanti nelle città influisce moltissimo sul diabete.

Insomma, per curare il diabete servono comportamenti personali corretti, dal movimento all’alimentazione, ma anche le condizioni e la qualità della vita “pubblica” per i cittadini contano moltissimo, con un approccio interdisciplinare e multidisciplinare, dalla presenza di verde nelle città al trasporto pubblico green e elettrico.

Un concetto rafforzato anche da Renato Botti, direttore generale dell’ospedale pediatrico Gaslini, che è un’eccellenza mondiale e che racconta i suoi padiglioni proprio come una “cittadella della salute”, con tanto di spiaggia a disposizione dei piccoli pazienti. E sono particolari che fanno la differenza, non solo per il diabete, così come la scelta di Botti e di Edoardo Garrone, presidente del Gaslini, di trasformare i muri e le facciate dei padiglioni in una rassegna di street art per rivitalizzare anche esteticamente un’eccellenza assoluta.

Insomma, come dicono anche Diego Ferone e Enrico Torre, che a Genova sono le due autorità incontrastate nello studio del diabete, se non teniamo d’occhio stili di vita e stili di vita nelle città, ci aspettano numeri drammatici, “altro che Covid…”. Ma lo dicono non per tirarla, ma per mettere in guardia ed evitare problemi per tempo. Per capire che non è un’esagerazione basta ascoltare il professor Mohamad Maghnie, che è il direttore della clinica pediatrica ed endocrinologica del Gaslini, anche lui un numero uno mondiale nel settore, che dà un dato, relativo all’ultimo anno di pandemia, quando il mancato movimento dei ragazzi ha portato a molti casi di pubertà precoce e “a un aumento medio del peso nei bambini fra i 5 e gli 11 anni di cinque chili in un anno”.

Ecco, non serve aggiungere altro, solo cambiare stili di vita.