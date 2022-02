Completato montaggio gru per Basilica Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 22 FEB - È stato completato il montaggio della gru nel cantiere della Basilica di San Benedetto a Norcia. Nella mattinata di martedì i tecnici delle ditte incaricate hanno posizionato il braccio meccanico lungo 52 metri sulla torre, alta 40. Un'operazione altamente spettacolare che ha portato a completare uno dei passaggi essenziali per avviare la ricostruzione materiale della "casa" del santo patrono d'Europa. La gru, che ha una portata fino a 30 quintali, è stata poi sottoposta al collaudo in vista dell'entrata in servizio. Intanto, all'interno del cantiere della Basilica continuano i lavori di preparazione per consentire alla ditta che si è aggiudicata la ricostruzione di avviare l'opera. (ANSA).